Абу-Даби, 18 июля, 2022, 11:08 — ИА Регнум. В ОАЭ к трем годам тюрьмы приговорили американского адвоката Асима Гафура, который был в команде адвокатов убитого саудовского журналиста Джамаля Хашогги, сообщило агентство новостей WAM.

Regalacademy.org Суд

«Гражданин США был приговорён к трём годам тюрьмы по обвинению в отмывании финансовых средств и уклонении от уплаты налогов», — пишет агентство.

Отмечается, что прокуратура Абу-Даби завела дело на Гафура после того, как власти США обратились к ОАЭ за помощью в расследовании предполагаемых фактов уклонения от уплаты налогов и подозрительных денежных переводов с принадлежавших адвокату банковских счетов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден заявил, что за убийство журналиста Джамаля Хашогги, которое было совершено в 2018 году, несёт ответственность наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.

Читайте также: Байдена призвали ответить, как расследуется убийство журналистки Абу Акле