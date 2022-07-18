В ОАЭ осудили адвоката убитого журналиста Хашогги
Абу-Даби, 18 июля, 2022, 11:08 — ИА Регнум. В ОАЭ к трем годам тюрьмы приговорили американского адвоката Асима Гафура, который был в команде адвокатов убитого саудовского журналиста Джамаля Хашогги, сообщило агентство новостей WAM.
Отмечается, что прокуратура Абу-Даби завела дело на Гафура после того, как власти США обратились к ОАЭ за помощью в расследовании предполагаемых фактов уклонения от уплаты налогов и подозрительных денежных переводов с принадлежавших адвокату банковских счетов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден заявил, что за убийство журналиста Джамаля Хашогги, которое было совершено в 2018 году, несёт ответственность наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.
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