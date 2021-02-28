Вашингтон, 28 февраля, 2021, 19:00 — ИА Регнум. Администрация президента Соединённых Штатов Джо Байдена планирует привлечь к ответственности власти Саудовской Аравии в связи с убийством журналиста Джамаля Хашогги, заявила 28 февраля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

«Администрация Байдена ясно давала понять, что намерена привлечь к ответственности» власти Саудовской Аравии в связи с произошедшим», — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в США был обнародован доклад американских спецслужб по обстоятельствам убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги в 2018 году. Американские разведслужбы утверждают, что убийство журналиста проводилось с личного одобрения наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана.