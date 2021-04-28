Вашингтон, 28 апреля, 2021, 09:11 — ИА Регнум. Непростая ситуация, сложившаяся после убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги, не исключила Саудовскую Аравию из числа американских партнёров. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил 27 апреля в эфире телеканала CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

Он пояснил, что США продолжат работать с Эр-Риядом, в том числе ради завершения войны в Йемене. Саудовской Аравией в будущем долго будет управлять наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, а Вашингтону следует работать со всеми мировыми лидерами.

«Мы должны работать с лидерами по всему миру, даже если они сделали что-то, против чего мы выступаем или порицаем, чтобы продвигать и наши интересы, и наши ценности», — сказал Блинкен.

Он напомнил, что США ввели санкции против людей, которых считают ответственными за убийство Хашогги.

Как сообщало ИА REGNUM, американские спецслужбы утверждают, что саудовский наследный принц лично одобрил расправу над журналистом Хашогги в 2018 году в Стамбуле.

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