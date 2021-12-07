Париж, 8 декабря, 2021, 02:00 — ИА Регнум. Посольство Саудовской Аравии в Париже потребовало освободить гражданина страны, подозреваемого в причастности к жестокому убийству журналиста Джамаля Хашогги, убитого на территории саудовской дипмиссии в Турции. Об этом сообщает пресс-служба посольства.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

«Посольство королевства требует немедленно освободить задержанного подданного», — говорится в сообщении.

В саудовской дипмиссии во Франции уточнили, что Эр-Рияд уже осудил всех подозреваемых в убийстве журналиста, чья вина была доказана.

Ранее сообщалось о задержании в парижском международном аэропорту 33-летнего гражданина Саудовской Аравии Халеда Ид аль-Утейби. Предполагается, что он находился в консульстве королевства в турецком Стамбуле в тот день, когда был жестоко убит Хашогги. В настоящее время французские правоохранительные органы проводят проверку по этому факту.