Москва, 17 июля, 2022, 01:22 — ИА Регнум. В ответ на напоминание президента США Джозефа Байдена о том, что случилось саудовским журналистом Джамалем Хашогги, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман обратил внимание главы Белого дома на смерть палестинской журналистки Абу Акле и поинтересовался у того, как идет расследование ее убийства. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил телеканал Al Arabia.

(сс) POMED Джамаль Хашогги

В частности принц спросил, какие меры предприняли для расследования США и остальные страны.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Байден заявил, что Вашингтон будет настаивать на полном «отчёте» о гибели журналистки Al Jazeera Ширин Абу Акле, которую застрелили израильские военные.