Вашингтон, 28 марта, 2021, 19:04 — ИА Регнум. Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен во время интервью CNN ушел от прямого ответа на вопрос, считает ли он убийцей наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана.

U.S State Department Энтони Блинкен

«Каждый день по всему миру мы имеем дела с лидерами стран, которые совершают действия, представляющиеся нам предосудительными и отвратительными, — сказал он, отвечая на вопрос журналиста, считает ли он бен Сальмана убийцей. — Но с точки зрения настоящего отстаивания наших интересов и продвижения наших ценностей важно иметь с ними дела».

По словам Блинкена, Мухаммед бен Сальман, вероятно, будет лидером Саудовской Аравии в будущем, а США «сильно заинтересованы, например, в том, чтобы положить конец войне в Йемене, это потребует значимого участия Саудовской Аравии».

Как сообщало ИА REGNUM, в США был обнародован доклад американских спецслужб по обстоятельствам убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги в 2018 году. Американские разведслужбы утверждают, что убийство журналиста проводилось с личного одобрения наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана.

При этом отметим, что ранее президент США Джозеф Байден, не предъявив каких-либо доказательств, назвал «убийцей» президента России Владимира Путина.

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