Убийство главы ДНР Александра Захарченко
Югоосетинские боксеры выступят на международном турнире в ДНР
Сборная Южной Осетии по боксу в составе 15 человек примет участие в международном турнире по боксу, который будет проходить с 27 по 29 сентября в Донецкой народной республике. Спортивное мероприятие посвящено памяти первого главы Донецкой республики Александра Захарченко и жертвам войны на Донбассе...
26 сентября 2019
В Донецке открыли памятник Александру Захарченко
Бюст погибшему главе Донецкой Народной Республики (ДНР) Александру Захарченко открыли в Донецке, сообщает 31 августа Донецкое агентство новостей. Бюст установлен на Аллее Героев в парке им. Ленинского комсомола. На церемонию открытия пришли более тысячи человек. Право открыть памятник было...
31 августа 2019
В Донецке появится площадь имени Александра Захарченко
Глава ДНР Денис Пушилин поручил назвать площадь перед Домом правительства в Донецке именем первого главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко, сообщил 23 августа официальный сайт Донецкой Народной Республики. «Эта площадь для всех жителей Донбасса символизирует начало борьбы за...
23 августа 2019
В Донецке задержали группу украинских диверсантов — МВД ДНР
Правоохранительные органы ДНР задержали трёх участников диверсионной группы, планировавших покушение на руководство республики, заявили 26 июня в пресс-службе Министерства внутренних дел ДНР. «Сотрудники силовых структур Донецкой Народной Республики задержали группу террористов, направленных в...
26 июня 2019
В ДНР назвали имена всех причастных к убийству Захарченко и Павлова
К убийству главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко и командира батальона «Спарта» Арсена Павлова (позывной Моторола) причастны сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) Сергей Моторин и Андрей Байдала, об этом 26 июня сообщили в республиканском МВД. По данным ведомства, Моторин...
26 июня 2019
США готовят Польшу к войне с РФ, в РФ ищут «ленивых» бедных: Радио REGNUM
США разместят военные базы в Польше; Турция отвергает требования США по С-400; Известны имена причастных к убийству Захарченко; В России нашли «ленивых» бедных; Пятёрка регионов с высоким показателем по заболеваемости раком. Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 20:00 мск. Слушайте этот...
17 июня 2019
События в ДНР – «пример методов геноцида» народа Украины
В 2019 году исполняется уже пять лет конфликту в Донбассе. И в эти месяцы будет много новостей и про военные котлы, и про блокаду, и про Минские соглашения, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов. Участниками всех этих событий были два лидера...
17 июня 2019
В ДНР назвали имена причастных к убийству Захарченко и Павлова
Спецслужбы Донецкой Народной Республики (ДНР) установили личности сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), которые причастны к убийству главы ДНР Александра Захарченко и командира батальона «Спарта» Арсена Павлова (позывной Моторола). Об этом в эфире телеканала «Россия 1» анонимно рассказал...
17 июня 2019
Спецслужбы ДНР установили организаторов убийства Захарченко
Имена сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), причастных к убийству главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Александра Захарченко, установлены. Об этом рассказал анонимно сотрудник спецслужб ДНР в эфире телеканала «Россия 1». По его словам, к убийству главы ДНР причастен выходец из Донбасса...
16 июня 2019
Турция игнорирует угрозы США, в ДНР знают убийц Захарченко: Радио REGNUM
Помпео назвал переговоры с Путиным успешными; Турция готова принять российские С-400; Два американских эсминца вошли в Персидский залив; В Кремле знают о ситуации со строительством храма в Екатеринбурге; Установлены заказчики убийства главы ДНР Захарченко. Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM...
17 мая 2019
Установлены заказчики убийства первого главы ДНР Захарченко
Следствию удалось установить всю схему организации убийства первого главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко. Об этом заявил нынешний руководитель ДНР Денис Пушилин. Читайте также: По факту убийства главы ДНР Захарченко СК России возбудил уголовное дело Подозреваемые в убийстве...
17 мая 2019
В Кремле выразили доверие следствию по делу об убийстве Захарченко
У Кремля нет оснований не доверять следствию по делу об убийстве главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Александра Захарченко, заявил 16 ноября журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «У нас нет оснований не доверять этому расследованию», — заявил Песков, отвечая на...
16 ноября 2018
В ДНР опасаются провокаций ВСУ с химвеществами перед выборами
Украинские силовики намерены сорвать выборы в Донбассе, проведение которых запланировано на ноябрь 2018 года. Для этого они готовят провокацию с применением химических веществ. Об этом заявил начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов. Читайте также: В ЕС...
5 ноября 2018
Небензя: Киеву выгоден властный вакуум в ДНР
Украинские власти заинтересованы в сохранении образовавшегося после гибели Александра Захарченко властного вакуума в ДНР, заявил российский постпред при Организации Объединенных Наций Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН. Выступая по поводу ситуации с Минскими соглашениями, Небензя...
31 октября 2018
РФ считает Киев причастным к убийству Захарченко на основе фактов — Песков
Президент России Владимир Путин считает спецслужбы Украины виновными в гибели главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Александра Захарченко на основе информации, которая собирается на месте преступления, заявил 22 октября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «(Заявление было сделано)...
22 октября 2018
Николай Платошкин: главное в российско-армянских отношениях — доверие
О российско-армянских отношениях на современном этапе, путях решения карабахского конфликта, ситуации в Европейском союзе, договоренностях России и США «Ноеву Ковчегу» рассказал Николай Платошкин, политолог, заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного...
2 октября 2018
Обнародованы кадры взрыва, при котором погиб глава ДНР Захарченко
Видеозапись, на которой запечатлен момент гибели главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Александра Захарченко в Донецке, обнародована в сети. Кадры публикует телеканал «Россия 1» на портале YouTube. На кадрах видно, как кортеж главы ДНР подъезжает к зданию кафе «Сепар», после чего охрана...
30 сентября 2018
Из больницы выписали всех, кто пострадал во время убийства Захарченко
Все, кто пострадал 31 августа во время взрыва в ресторане «Сепар», выписаны из больницы, заявил директор Института неотложной и восстановительной хирургии им Гусака, профессор Эмиль Фисталь, сообщает 21 сентября «Донецкое агентство новостей». По его словам, 21 сентября был выписан последний пациент...
21 сентября 2018
Госдума предупредит Украину о возможности грузинского сценария
«Государственная дума России предупреждает, что попытка нового широкомасштабного военного наступления Украины на Донбассе, вкупе с новыми фактами убийств и терактов против его населения, встретит с российской стороны ответ, соответствующий реакции на авантюру Грузии против Южной Осетии в 2008 году»...
21 сентября 2018
Пушилин подал документы для участия в выборах главы ДНР
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин подал документы в республиканскую Центральную избирательную комиссию (ЦИК) для участия в выборах главы ДНР, сообщает 21 сентября Донецкое агентство новостей. «Я подал документы. Все соответствует перечню...
21 сентября 2018