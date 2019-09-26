Цхинвал, 26 сентября, 2019, 22:17 — ИА Регнум. Сборная Южной Осетии по боксу в составе 15 человек примет участие в международном турнире по боксу, который будет проходить с 27 по 29 сентября в Донецкой народной республике. Спортивное мероприятие посвящено памяти первого главы Донецкой республики Александра Захарченко и жертвам войны на Донбассе. Об этом сообщает ИА «Рес».

Как рассказал тренер Владислав Хасиев, турнир проводится с целью увековечения памяти Захарченко. В нем примут участие спортсмены из ДНР, ЛНР, Абхазии, Нагорного Карабаха и Южной Осетии.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 6−8 сентября югоосетинские боксеры приняли участие в открытом турнире-мемориале по боксу в Минеральных Водах.