Москва, 16 ноября, 2018, 15:19 — ИА Регнум. У Кремля нет оснований не доверять следствию по делу об убийстве главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Александра Захарченко, заявил 16 ноября журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Smdnr.ru Александр Захарченко

«У нас нет оснований не доверять этому расследованию», — заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, ранее Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин считает спецслужбы Украины виновными в гибели Александра Захарченко на основе информации, которая собирается на месте преступления.

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