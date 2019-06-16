Донецк, 16 июня, 2019, 23:55 — ИА Регнум. Имена сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), причастных к убийству главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Александра Захарченко, установлены. Об этом рассказал анонимно сотрудник спецслужб ДНР в эфире телеканала «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Захарченко

По его словам, к убийству главы ДНР причастен выходец из Донбасса Сергей Моторин, который ранее служил в Славянске. По словам представителя спецслужбы, этот человек является помощником начальника пятого управления контрразведки СБУ.

«Именно на нем (Сергее Моторине) кровь героев ДНР Арсена Павлова и Александра Захарченко», — отметил источник.

Кроме того, отметил источник, спецслужбы ДНР благодаря задержанному диверсанту также узнали имя ещё одного виновного в деле Захарченко. Им оказался агент пятого Управления департамента контрразведки СБУ Андрей Байдала.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе в центре Донецка был убит глава ДНР Александр Захарченко.