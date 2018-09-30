Донецк, 30 сентября, 2018, 21:19 — ИА Регнум. Видеозапись, на которой запечатлен момент гибели главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Александра Захарченко в Донецке, обнародована в сети. Кадры публикует телеканал «Россия 1» на портале YouTube.

Smdnr.ru Взорванное кафе. Донецк

На кадрах видно, как кортеж главы ДНР подъезжает к зданию кафе «Сепар», после чего охрана осматривает периметр. Затем охранники и сам Захарченко заходят в помещение. В этот момент происходит мощный взрыв.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, взрыв в кафе «Сепар» в центре Донецка прогремел 31 августа 2018 г. В результате теракта погибли глава ДНР Александр Захарченко и его охранник.

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