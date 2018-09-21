Москва, 21 сентября, 2018, 13:57 — ИА Регнум. «Государственная дума России предупреждает, что попытка нового широкомасштабного военного наступления Украины на Донбассе, вкупе с новыми фактами убийств и терактов против его населения, встретит с российской стороны ответ, соответствующий реакции на авантюру Грузии против Южной Осетии в 2008 году», об этом, как сообщает источник ИА REGNUM в Госдуме, говорится в проекте заявления «О нарастании военной угрозы с Украины», подготовленном депутатом Госдумы Констатином Затулиным («Единая Россия») и депутатами-членами комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Межа. Россия и Украина

В тексте документа сказано о том, что Украина, претендующая на статус европейского государства, уже не в первый раз для достижения своих целей прибегает к совершению терактов. И несмотря на то, что следствие по делу об убийстве лидера Донецкой Народной Республики Александра Захарченко еще не завершено, «не подлежит никакому сомнению, что пришедшие в результате государственного переворота к власти правители сегодняшней Украины замараны с ног до головы кровью Александра Захарченко и кровью многих других сыновей и дочерей Донбасса».

Кроме того, депутаты напоминают о грубом вмешательстве украинских властей в церковно-религиозные вопросы, что провоцирует раскол между православными верующими, а также о выходе Украины из Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной.

Авторы проекта заявления отчетливо осознают, что украинские власти ведут к разрыву всех видов связей между российским и украинским народами и превращают Украину в плацдарм борьбы с Россией. Первым актом войны, к которой ведет Киев, может стать новое нападение на жителей Донбасса.

Депутаты Государственной думы России в тексте подготовленного документа обращают внимание США и других членов НАТО на то, что их «двуличное, попустительское отношение к Украине способствует превращению ее в террористическое государство» и на то, что события, которые могут произойти — их прямая ответственность. А продолжение вооружения стороны, готовящейся к нападению, в России будет рассматриваться как враждебные действия.

«Еще не поздно остановиться», — говорится в тексте проекта заявления депутатов.