Армейские международные игры — 2018 (АрМИ)
Команда России победила в играх АрМИ-2018 «Танковый биатлон»: фоторепортаж
Российские танкисты заняли первое место в конкурсе АрМИ-2018 «Танковый биатлон». Команда России финишировала в главном заезде на полигоне Алабино с результатом 1 час 29 минут 55 секунд, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Командовал экипажем старший лейтенант Дмитрий Черноштан. Отметим, российские...
11 августа 2018
Казахстан занял второе место в конкурсе «Кубок моря» «АрМИ-2018»
Военные моряки Казахстана заняли второе место в международном конкурсе «Кубок моря» Армейских международных игр, сообщили 10 августа в пресс-службе министерства обороны Казахстана. Экипажи надводных кораблей в течение нескольких дней провели артиллерийские стрельбы по уничтожению плавающей мины, а...
10 августа 2018
Водолазы из Ирана оказались лучшими на конкурсе АрМИ-2018
Военнослужащие из Ирана одержали победу на конкурсе по водолазному многоборью «Глубина-2018» в рамках Армейских международных игр. Итоги соревнования подвели судьи из Ирана, Венесуэлы, России, Сирии и ЮАР, сообщили в пресс-центре АрМИ. По итогам соревнований сборная Военно-морских сил Иран...
10 августа 2018
Заместители глав военных ведомств России и Пакистана встретились в Москве
Заместитель министра обороны России генерал Валерий Герасимов провел в Москве встречу с председателем Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил Пакистана генералом Зубайром Хаятом, сообщает 9 августа департамент информации и массовых коммуникаций российского военного ведомства...
9 августа 2018
Казахстан занял первые места в конкурсах казахстанской части «АрМИ-2018»
Военнослужащие Казахстана заняли первые места во всех трех конкурсах Армейских международных игр (АрМИ), проходивших на территории казахстанской 40-й военной базы «Отар», сообщили 9 августа в пресс-службе министерства обороны Казахстана. 9 августа в Казахстане состоялась торжественная церемония...
9 августа 2018
Конкурс расчётов беспилотников на «АрМИ-2019» дополнят новыми элементами
Программу конкурса расчётов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Соколиная охота», который проводится в рамках Армейских международных игр, в 2019 году планируется расширить и дополнить новыми упражнениями. Об этом 9 августа журналистам заявил главный судья международного конкурса Болат...
9 августа 2018
Сборная Киргизии по танковому биатлону дисквалифицирована за нарушения
Судебная коллегия Армейских международных игр — 2018 дисквалифицировала команду Киргизии за нарушение условий эстафеты танкового биатлона, сообщил телеканал «Звезда» Какие именно нарушения допустил киргизский экипаж во время первой полуфинальной гонки, организаторы соревнований не уточнили. Также...
9 августа 2018
Российские десантники одержали победу в международном конкурсе
Российские десантники одержали победу по итогам всех четырёх этапов международного конкурса «Десантный взвод», который проходил на территории Псковской области в рамках Армейских международных игр. Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, 8 августа российская команда показала лучший результат в...
8 августа 2018
Россия установила рекорд в полуфинале «Танкового биатлона»: фоторепортаж
Российская сборная установила два рекорда во второй полуфинальной гонке соревнования «Танковый биатлон». Танкисты показали лучшее время прохождения трассы, завершив этап с результатом в 1 час 26 минут 53 секунды, а также отличились в стрельбе, поразив 23 мишени из 24, сообщает корреспондент ИА...
8 августа 2018
Узбекистан занял второе место в конкурсе «Мастера артиллерийского огня»
Военнослужащие Узбекистана и Белоруссии заняли второе место на Армейских международных играх в конкурсе «Мастера артиллерийского огня», который прошел на полигоне Гвардейский на юге Казахстана, сообщили 8 августа в пресс-центре «АрМИ-2018». В финальном этапе конкурса вместо четырех команд участие...
8 августа 2018
Военные медики из девяти стран мира соревнуются в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге на базе Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова стартовал заключительный этап «Военно-медицинской эстафеты», которая проходит в рамках Армейских международных игр (АрМИ-2018). Медицинские сотрудники соревнуются как в индивидуальном мастерстве, так и командном первенстве...
8 августа 2018
Военные игры для «оружейников»
IV Армейские международные игры (АрМИ) начались 28 июля в подмосковном парке культуры и отдыха Вооруженных сил России «Патриот». Состязания еще проходят на территории 7 стран и продлятся до 11 августа. В нынешнем году это событие федерального, и даже международного масштаба, привлекло 189 команд...
7 августа 2018
Казахстан занял второе место в международном конкурсе «Мастер-оружейник»
Военнослужащие из Казахстана заняли второе место в международном конкурсе «Мастер-оружейник», который проходил на полигоне «Учебный» в Пензенской области РФ, сообщили 6 августа в пресс-службе министерства обороны республики. Первое место заняла сборная России, на третьем оказались военнослужащие из...
6 августа 2018
Казахстан вышел в полуфинал «Танкового биатлона» в Подмосковье
На подмосковном полигоне Алабино казахстанские танкисты вышли в полуфинал международного конкурса «Танковый биатлон», сообщили 6 августа в пресс-службе министерства обороны Казахстана. Соревнования также проходят на 40-ой военной базе «Отар» в Казахстане. По итогам двух этапов конкурса «Мастер...
6 августа 2018
«Воином Содружества» стал сержант из Казахстана
В X международном конкурсе военно-профессионального мастерства «Воин Содружества — 2018» победил военнослужащий ВС Казахстана сержант Нурсейткожа Сейткарим, передает 3 августа телеканал «Звезда». На втором месте оказался еще один представитель Казахстана сержант Ертилек Бекболатов. Третье место...
3 августа 2018
Испытания на выживание стартовали в рамках китайской части АрМИ-2018
Стартовало испытание на выживание в китайской Цюаньчжоу провинции Фуцзянь на востоке страны в рамках соревнований «Морское нападение» китайского этапа международных армейских игр АрМИ-2018, сообщает 2 августа агентство Синьхуа. Команды из пяти стран примут участие в двухдневных соревнованиях. Иран...
3 августа 2018
В Казахстане стартовали армейские международные игры
В Казахстане на 40-й военной базе «Отар» состоялась церемония открытия конкурса «Армейские международные игры — 2018» (АрМИ), в которых примут участие военнослужащие из 12 стран мира, сообщили 1 августа в пресс-службе оборонного ведомства республики. По словам министра обороны Казахстана...
1 августа 2018
Сирийский экипаж отличился в «Танковом биатлоне»
Сирийский экипаж, дебютирующий на международном конкурсе «Танковый биатлон» неожиданно занял второе место во втором заезде первого этапа, сообщает 31 июля департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России. В ходе соревнований танковых экипажей, проходящих в подмосковном Алабино...
31 июля 2018
Российские военные химики в первом этапе победили 5 команд-конкурентов
Российский экипаж химической разведки занял первое место на первом этапе соревнований между военными химиками. В рамках Армейских международных игр конкурс «Безопасная среда» проходит на полигоне «Песочное» (расположен на границе Костромской и Ярославской областей). Помимо российских военнослужащих...
30 июля 2018
Армейские игры — 2018: китайская часть программы
В России и ряде других стран стартовали конкурсы в рамках Армейских международных игр 2018 года, которые проходят с 29 июля по 11 августа; Китай выступает организатором четырех конкурсов, церемонии открытия которых прошли в городах Корла Синцзян-Уйгурского автономного района (Северо-Запад страны) и...
29 июля 2018