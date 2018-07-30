Кострома, 30 июля, 2018, 22:24 — ИА Регнум. Российский экипаж химической разведки занял первое место на первом этапе соревнований между военными химиками. В рамках Армейских международных игр конкурс «Безопасная среда» проходит на полигоне «Песочное» (расположен на границе Костромской и Ярославской областей).

Наталья Диева Армейские международные игры — 2018. Конкурс «Безопасная среда».

Наталья Диева Армейские международные игры — 2018. Конкурс «Безопасная среда».

Помимо российских военнослужащих в соревнованиях участвуют команды из Армении, Белоруссии, Египта, Ирана, Китая.

Наталья Диева Армейские международные игры — 2018. Конкурс «Безопасная среда».

На первом этапе участники гонки на специально оборудованном БТР-80 «преодолевали препятствия на маршруте, протяженностью более 6 км, а также выполняли задачи по обнаружению «радиоактивных источников», «зараженных предметов» и специальной обработке бронетехники».

Наталья Диева Армейские международные игры — 2018. Конкурс «Безопасная среда».

В результате быстрее всех оказался российский экипаж машины химической разведки. Второе место занял экипаж из Белоруссии, третье — из Китая.

Цитата с сайта Armygames2018.mil.ru Результаты первого этапа соревнований «Безопасная среда». Индивидуальная гонка.

Конкурс «Безопасная среда» продолжится в ближайшие дни. 1 августа команды военных химиков будут состязаться в огневой подготовке, на 4 августа запланировано проведение эстафеты.

Победители будут объявлены по итогам соревнования.

Наталья Диева Армейские международные игры — 2018. Конкурс «Безопасная среда».

Справка ИА REGNUM.

В 2017 году соревнования между специалистами по радиационной, химической и бактериологической защите проходили в Китае на полигоне Корла. Тогда первое место заняла команда КНР.