Астана, 10 августа, 2018, 14:59 — ИА Регнум. Военные моряки Казахстана заняли второе место в международном конкурсе «Кубок моря» Армейских международных игр, сообщили 10 августа в пресс-службе министерства обороны Казахстана.

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Экипажи надводных кораблей в течение нескольких дней провели артиллерийские стрельбы по уничтожению плавающей мины, а также поразили воздушные цели. В конкурсе приняли участие военные моряки России, Ирана, Азербайджана и Казахстана.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа в Казахстане состоялось торжественное закрытие казахстанской части Армейских международных игр. На военных полигонах республики прошли три конкурса: «Мастера артиллерийского огня», «Соколиная охота» и «Уверенный прием».