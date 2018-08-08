Псков, 8 августа, 2018, 23:49 — ИА Регнум. Российские десантники одержали победу по итогам всех четырёх этапов международного конкурса «Десантный взвод», который проходил на территории Псковской области в рамках Армейских международных игр. Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, 8 августа российская команда показала лучший результат в эстафете на боевых машинах десанта (БМД), опередив китайских коллег на полкруга.

VK/ Армейские игры — 2018 Финальные заезды экипажей бронемашин в рамках конкурса «Десантный взвод»

7 августа на полигоне Завеличье под Псковом десантники состязались в эстафете и в точности десантирования. Российские десантники показали лучшее время по итогам эстафеты (она включала в себя преодоление полосы препятствий и огневых рубежей, на которых военнослужащие соревновались в точности и скорости стрельбы из гранатомётов, пулемётов и автоматов). На втором месте была команда Китая, на третьем — десантники из Белоруссии. Также сборная России занялапервое место в точности десантирования. Команда Марокко в десантировании стала второй, Китай на третьем месте.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, международный конкурс десантных подразделений «Десантный взвод» проходит в рамках IV Армейских международных игр, которые проводятся с 28 июля по 11 августа одновременно на 24 полигонах семи стран. В 28 конкурсах принимают участие команды из 32 стран.

В международном конкурсе «Десантный взвод» принимают участие более 400 военнослужащих из России, Алжира, Белоруссии, Венесуэлы, Ирана, Китая, Марокко, Пакистана, Судана и ЮАР. Значительную часть сборной России составляют военнослужащие 76-й дивизии ВДВ, которая дислоцируется в Псковской области.