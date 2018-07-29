Пекин, 29 июля, 2018, 20:13 — ИА Регнум. В России и ряде других стран стартовали конкурсы в рамках Армейских международных игр 2018 года, которые проходят с 29 июля по 11 августа; Китай выступает организатором четырех конкурсов, церемонии открытия которых прошли в городах Корла Синцзян-Уйгурского автономного района (Северо-Запад страны) и Цюаньчжоу на восточном побережье, в провинции Фуцзянь, сообщает 29 июля Синьхуа.

Patriotp.ru Армейские игры

В конкурсах, которые пройдут в КНР, будут участвовать представители 17 команд общим количеством в 358 военнослужащих. Они представляют 10 стран — Китай, Россию, Белоруссию, Египет, Казахстан, Иран, Пакистан, Узбекистан, Венесуэлу и Зимбабве. Своих наблюдателей за ходом соревнований направили также Индия и Армения.

Впервые на территории КНР пройдут соревнования в рамках конкурсов по инженерному делу и среди морских пехотинцев.