Санкт-Петербург, 8 августа, 2018, 13:08 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге на базе Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова стартовал заключительный этап «Военно-медицинской эстафеты», которая проходит в рамках Армейских международных игр (АрМИ-2018). Медицинские сотрудники соревнуются как в индивидуальном мастерстве, так и командном первенстве. Участие в состязаниях принимают врачи и медперсонал из девяти стран, в том числе Казахстана. Армении, Узбекистана, Вьетнама, Зимбабве и Мьянмы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Минобороны РФ, накануне, 7 августа, в симуляционном центре на командном этапе врачебно-сестринская бригада решала задачи на четырёх станциях.

Андрей Пронин ИА REGNUM Международные игры Военно-медицинской эстафеты в Красном Селе

Андрей Пронин ИА REGNUM Международные игры Военно-медицинской эстафеты в Красном Селе

Андрей Пронин ИА REGNUM Международные игры Военно-медицинской эстафеты в Красном Селе

Андрей Пронин ИА REGNUM Международные игры Военно-медицинской эстафеты в Красном Селе

Бригада должна была продемонстрировать судьям правильное оказание доврачебной и первой врачебной помощи на этапе медицинской эвакуации. Так, согласно условному сценарию, прописанному для каждого задания, участникам нужно было правильно провести сердечно-легочную реанимацию, наложить швы и повязки. Кроме того, врачу необходимо было определить патологию сердечно-сосудистой системы и лёгких, а также расшифровать кардиограмму. Ошибки, неточности и нарушения наказывались штрафным временем.

Андрей Пронин ИА REGNUM Международные игры Военно-медицинской эстафеты в Красном Селе

Андрей Пронин ИА REGNUM Международные игры Военно-медицинской эстафеты в Красном Селе

Андрей Пронин ИА REGNUM Международные игры Военно-медицинской эстафеты в Красном Селе

Андрей Пронин ИА REGNUM Международные игры Военно-медицинской эстафеты в Красном Селе

На тактическом поле учебного центра академии в Красном Селе участники команд оказывали помощь условно раненому и выносили его с поля боя, а затем эвакуировали пострадавшего с помощью наведённой через водную преграду переправы.

Андрей Пронин ИА REGNUM Международные игры Военно-медицинской эстафеты в Красном Селе

Андрей Пронин ИА REGNUM Международные игры Военно-медицинской эстафеты в Красном Селе

Андрей Пронин ИА REGNUM Международные игры Военно-медицинской эстафеты в Красном Селе

Кроме среднего и младшего медицинского персонала в этом состязании принимают участие и механики-водители. Роль условно раненых выполняют курсанты академии.

Добавим, что на этапе индивидуального мастерства участники состязаний должны произвести стрельбу из штатного оружия, преодолеть полосу препятствий, оказать помощь раненому, вынести его с поля боя.

Андрей Пронин ИА REGNUM Международные игры Военно-медицинской эстафеты в Красном Селе

Андрей Пронин ИА REGNUM Международные игры Военно-медицинской эстафеты в Красном Селе

Личный уровень подготовки при оценке индивидуального мастерства определяется по наименьшему времени выполнения всех этапов. Также по наименьшему времени прохождения всех этапов определяются и места команд в соревнованиях. В случае равного времени двух и более команд преимущество отдается команде, имеющей лучший результат в личном первенстве.

Андрей Пронин ИА REGNUM Международные игры Военно-медицинской эстафеты в Красном Селе

Андрей Пронин ИА REGNUM Международные игры Военно-медицинской эстафеты в Красном Селе

Сегодня, 8 августа, — последний соревновательный день международного этапа Военно-медицинской эстафеты. Комплексное упражнение на тактическом поле будут выполнять мужчины.

Андрей Пронин ИА REGNUM Международные игры Военно-медицинской эстафеты в Красном Селе

Добавим, что конкурс «Военно-медицинская эстафета» проходит в Санкт-Петербурге и Ленинградской области с 29 июля по 12 августа.