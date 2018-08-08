Москва, 8 августа, 2018, 21:53 — ИА Регнум. Российская сборная установила два рекорда во второй полуфинальной гонке соревнования «Танковый биатлон». Танкисты показали лучшее время прохождения трассы, завершив этап с результатом в 1 час 26 минут 53 секунды, а также отличились в стрельбе, поразив 23 мишени из 24, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Команда России во время прохождения трассы

Дарья Антонова ИА REGNUM Монголия во время прохождения второй полуфинальной гонки соревнования «Танковый биатлон»

Дарья Антонова ИА REGNUM Передача эстафеты команды Армении

Дарья Антонова ИА REGNUM Венесуэла во время прохождения второй полуфинальной гонки соревнования «Танковый биатлон»

Вторыми на финиш пришли танкисты Монголии с предварительным результатом 2 часа 02 минут 38 секунд и шестью пораженными мишенями. Третье место у команды Венесуэлы — 2 часа 20 минут 38 секунд и 12 поражённых мишеней. Последними финишировали танкисты Армении с результатом 2 часа 29 минут 47 секунд и 9 мишенями.

Дарья Антонова ИА REGNUM Победа российской команды во второй полуфинальной гонке соревнования «Танковый биатлон»

Дарья Антонова ИА REGNUM Российские болельщики

Напомним, в первом полуфинале лидером стала команда из Китая, опередившая такие страны, как Азербайджан, Иран и Киргизия. Победители показали время 1 час 46 минут 13 секунд и поразили 18 из 24 мишеней.

Дарья Антонова ИА REGNUM Венесуэла во время прохождения второй полуфинальной гонки соревнования «Танковый биатлон»

Дарья Антонова ИА REGNUM «Танковый биатлон» на полигоне Алабино

Третью (последнюю) полуфинальную эстафету проведут на полигоне Алабино 9 августа. По результатам заездов будут определены четыре команды конкурса «Танковый биатлон», они сразятся в финальной эстафете 11 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, на подмосковном полигоне Алабино казахстанские танкисты вышли в полуфинал международного конкурса «Танковый биатлон».

Читайте подробнее: Казахстан вышел в полуфинал «Танкового биатлона» в Подмосковье