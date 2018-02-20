Крушение пассажирского самолета авиакомпании Aseman Airlines
Спасатели обнаружили фюзеляж разбившегося в Иране самолета ATR-72
Иранские спасатели обнаружили фюзеляж потерпевшего крушение пассажирского самолета ATR-72 авиакомпании Aseman Airlines, сообщает INSA. Отмечается, что самолет разбился в горном районе, поэтому спасатели не могут направить туда кареты скорой помощи, однако на место падения уже вылетели спасательные...
20 февраля 2018
Си Цзиньпин выразил соболезнования главе Ирана в связи с авиакатастрофой
Председатель КНР Си Цзиньпин направил свои соболезнования главе Ирана Хасану Рухани в связи с крушением иранского авиалайнера, сообщает 19 февраля агентство «Синьхуа». В своем письме Си выразил глубочайшую скорбь по погибшим от имени китайского руководства и народа Поднебесной. Он также высказал...
20 февраля 2018
В Иране обнаружены обломки разбившегося самолета компании «Асман»
Обломки разбившегося самолета иранской авиакомпании Iran Aseman Airlines («Асман») обнаружены спасателями вблизи города Семиром в провинции Исфахан, сообщает 19 февраля агентство Fars. Информацию о месте крушения пассажирского самолета ATR-72 предоставил губернатор провинции Кохгилуйе и Бойерахмед...
19 февраля 2018
Назарбаев выразил соболезнования главе Ирана в связи с авиакатастрофой
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отправил телеграмму с соболезнованиями президенту Ирана Хасану Рухани в связи с гибелью людей в авиакатастрофе, сообщает 19 февраля пресс-служба казахстанского лидера. «Разделяя горечь утраты, от имени народа Казахстана и от себя лично выражаю соболезнования...
19 февраля 2018
Турция выразила соболезнования Ирану в связи с авиакатастрофой
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выразил соболезнование своему иранскому коллеге Мохаммаду Джаваду Зарифу в связи с крушением самолета, сообщает 19 февраля Anadolu. Соболезнования были принесены во время состоявшегося телефонного разговора между двумя дипломатами. Анкара глубоко...
19 февраля 2018
Глава МИД Китая соболезнует иранскому коллеге в связи с авиакатастрофой
Глава МИД Китая Ван И выразил глубочайшие соболезнования своему иранскому коллеге Мохаммаду Джавад Зарифу в связи с крушением иранского пассажирского авиалайнера, жертвами которого стали 66 человек, сообщает 18 февраля агентство «Синьхуа». В своем сообщении Ван выразил глубочайшие соболезнования...
19 февраля 2018
МЧС РФ передало Ирану предполагаемые координаты места крушения ATR-72
МЧС Российской Федерации предоставило иранской стороне предполагаемые координаты крушения самолета ATR-72. Об этом, как передает ТАСС, сказал представитель ведомства. «От правительства Исламской Республики Иран в адрес министра РФ по ЧС Владимира Пучкова поступило обращение об оказании помощи в...
18 февраля 2018
Граждан РФ не было на борту рухнувшего в Иране самолета – посольство
На борту пассажирского самолета ATR 72, рухнувшего 18 февраля в Иране, не было граждан Российской Федерации. Такова предварительная информация, озвученная посольством РФ в Иране. «По предварительным официальным данным, (…) среди пассажиров самолета, который потерпел крушение в Иране, российских...
18 февраля 2018
Путин направил соболезнования президенту Ирана в связи авиакатастрофой
Президент Российской Федерации Владимир Путин направил президенту Исламской Республики Иран Хасану Рухани соболезнования в связи с гибелью людей в авиакатастрофе пассажирского самолета авиакомпании Aseman Airlines. Телеграмма с соболезнованиями опубликована сегодня, 18 февраля, на официальном сайте...
18 февраля 2018
Володин направил соболезнования Лариджани в связи с крушением ATR 72
Спикер Госдумы Вячеслав Володин направил соболезнования председателю Собрания исламского совета Исламской Республики Иран Али Ардеширу Лариджани в связи с крушением самолета ATR 72. Пассажирский самолет французского производства ATR 72 выполнял рейс из Тегерана в Ясудж (провинция Кохгилуйе и...
18 февраля 2018
Пассажиры и экипаж разбившегося в Иране самолета погибли
По последним данным, в результате крушения пассажирского самолета в Исламской Республике Иран никто не выжил. Об этом сегодня, 18 февраля, сообщает Press TV. Сообщается, что пассажирский самолет авиакомпании Aseman Airlines, который выполнял рейс из Тегерана в Ясудж, разбился в районе города...
18 февраля 2018
В Иране разбился пассажирский самолет
В Исламской Республике Иран пассажирский самолет, на борту которого находились 60 человек, разбился в районе города Семиром в провинции Исфахан. Об этом сегодня, 18 февраля, сообщает агентство «Тасним» со ссылкой на иранский центр по чрезвычайным ситуациям. Сообщается, что пассажирский самолет...
18 февраля 2018