Пекин, 20 февраля, 2018, 06:02 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин направил свои соболезнования главе Ирана Хасану Рухани в связи с крушением иранского авиалайнера, сообщает 19 февраля агентство «Синьхуа».

Kremlin.ru Председатель КНР Си Цзиньпин

В своем письме Си выразил глубочайшую скорбь по погибшим от имени китайского руководства и народа Поднебесной. Он также высказал самые искрение соболезнования семьям погибшим.

Самолет иранской авиакомпании Aseman Airlines исчез с радаров спустя 50 минут после вылета из Тегерана 18 февраля.

Организация гражданской авиации Ирана (CAOI) подтвердила позже, что в этот же день произошло крушение самолета в районе горного хребта Загрос в заповеднике Дена одной из центральных провинций Ирана.

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Предполагается, что ни один из 65 находящихся на борту человек не смог выжить. Иранские государственные СМИ сообщали ранее, что осколки злополучного самолета были найдены в городе Дэнгезлу провинции Исфахан. Однако, CAOI позже не подтвердила эту информацию.

Плохие погодные условия в совокупности с крайне сложным горным рельефом затрудняют проведение поисково-спасательной операции.