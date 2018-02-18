Тегеран, 18 февраля, 2018, 17:02 — ИА Регнум. На борту пассажирского самолета ATR 72, рухнувшего 18 февраля в Иране, не было граждан Российской Федерации. Такова предварительная информация, озвученная посольством РФ в Иране.

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«По предварительным официальным данным, (…) среди пассажиров самолета, который потерпел крушение в Иране, российских граждан не было», — сообщил источник агентству ТАСС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 февраля в Иране разбился пассажирский самолет ATR 72, принадлежащий авиакомпании Aseman Airlines. ЧП произошло недалеко от города Семиром.

На борту самолета, выполнявшего рейс из Тегерана в Ясудж, находились 60 пассажиров и 6 членов экипажа. По предварительным данным, все они погибли.

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