Тегеран, 18 февраля, 2018, 12:01 — ИА Регнум. По последним данным, в результате крушения пассажирского самолета в Исламской Республике Иран никто не выжил. Об этом сегодня, 18 февраля, сообщает Press TV.

Aeroprints.com Самолёт ATR 72 авиакомпании Aseman Airlines

Сообщается, что пассажирский самолет авиакомпании Aseman Airlines, который выполнял рейс из Тегерана в Ясудж, разбился в районе города Семиром, расположенного в 70 км к северу от Ясуджа.

Уточняется, что самолет врезался в гору Дена в условиях плохой видимости. Спасательный вертолет не смог приземлиться на месте крушения из-за неблагоприятных погодных условий.

На борту разбившегося самолета находились 60 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.

Посольство Российской Федерации проверяет, могли ли граждане России находится в этом самолете.