Пассажиры и экипаж разбившегося в Иране самолета погибли
Тегеран, 18 февраля, 2018, 12:01 — ИА Регнум. По последним данным, в результате крушения пассажирского самолета в Исламской Республике Иран никто не выжил. Об этом сегодня, 18 февраля, сообщает Press TV.
Сообщается, что пассажирский самолет авиакомпании Aseman Airlines, который выполнял рейс из Тегерана в Ясудж, разбился в районе города Семиром, расположенного в 70 км к северу от Ясуджа.
Уточняется, что самолет врезался в гору Дена в условиях плохой видимости. Спасательный вертолет не смог приземлиться на месте крушения из-за неблагоприятных погодных условий.
На борту разбившегося самолета находились 60 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.
Посольство Российской Федерации проверяет, могли ли граждане России находится в этом самолете.