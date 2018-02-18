Тегеран, 18 февраля, 2018, 10:58 — ИА Регнум. В Исламской Республике Иран пассажирский самолет, на борту которого находились 60 человек, разбился в районе города Семиром в провинции Исфахан. Об этом сегодня, 18 февраля, сообщает агентство «Тасним» со ссылкой на иранский центр по чрезвычайным ситуациям.

Naeim Ashjari ATR 72 авиакомпании Aseman Airlines

Сообщается, что пассажирский самолет выполнял внутрииранский рейс из Тегерана в Ясудж. На его борту находились 60 человек.

Воздушное судно разбилось в районе города Семиром, который расположен в 77 км к северу от Ясуджа.

Очевидцы катастрофы сообщают, что самолет пытался совершить экстренную посадку в районе ферм. По предварительным данным, несколько человек. находившиеся на борту, могли выжить.

На место происшествия стягиваются бригады спасателей.