В Иране разбился пассажирский самолет
Тегеран, 18 февраля, 2018, 10:58 — ИА Регнум. В Исламской Республике Иран пассажирский самолет, на борту которого находились 60 человек, разбился в районе города Семиром в провинции Исфахан. Об этом сегодня, 18 февраля, сообщает агентство «Тасним» со ссылкой на иранский центр по чрезвычайным ситуациям.
Сообщается, что пассажирский самолет выполнял внутрииранский рейс из Тегерана в Ясудж. На его борту находились 60 человек.
Воздушное судно разбилось в районе города Семиром, который расположен в 77 км к северу от Ясуджа.
Очевидцы катастрофы сообщают, что самолет пытался совершить экстренную посадку в районе ферм. По предварительным данным, несколько человек. находившиеся на борту, могли выжить.
На место происшествия стягиваются бригады спасателей.