Москва, 18 февраля, 2018, 13:35 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин направил соболезнования председателю Собрания исламского совета Исламской Республики Иран Али Ардеширу Лариджани в связи с крушением самолета ATR 72.

Aeroprints.com Самолёт ATR 72 авиакомпании Aseman Airlines

Пассажирский самолет французского производства ATR 72 выполнял рейс из Тегерана в Ясудж (провинция Кохгилуйе и Бойерахмед). На его борту находились 60 пассажиров и шесть членов экипажа. Воздушное судно исчезло с радаров спустя почти час после взлета. Катастрофа произошла вблизи города Семиром (провинция Исфахан).

«От лица депутатов Государственной думы и от себя лично выражаю глубочайшие соболезнования в связи с крушением самолета ATR 72. Мы скорбим вместе с иранским народом. Прошу Вас передать слова поддержки родным и близким погибших в этой катастрофе», — цитирует Володина управление Госдумы по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент России Владимир Путин направил телеграмму иранскому лидеру Хасану Роухани, в которой подчеркнул, что в России разделяют скорбь родных жертв катастрофы.

Потерпевшему крушение лайнеру было 24 года. Последний сигнал воздушное судно подало в 8.55 по местному времен. В это время самолет находился на высоте примерно пять километров.