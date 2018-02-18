Москва, 18 февраля, 2018, 14:09 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин направил президенту Исламской Республики Иран Хасану Рухани соболезнования в связи с гибелью людей в авиакатастрофе пассажирского самолета авиакомпании Aseman Airlines. Телеграмма с соболезнованиями опубликована сегодня, 18 февраля, на официальном сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Хасан Рухани

В своей телеграмме Путин подчеркнул, что разделяет скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате произошедшей трагедии, и желает им мужества и стойкости в этот тяжёлый час.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Иране недалеко от города Семиром разбился пассажирский самолет ATR 72 авиакомпании Aseman Airlines. На борту воздушного судна находились 60 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.

Самолет выполнял рейс из Тегерана в Ясудж. По предварительным данным, самолет попал в пыльную бурю и врезался в гору Дена, расположенную между Семиромом и Ясуджем.