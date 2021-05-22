Гибель самолета Су-25 ВКС РФ в Сирии
В уничтожении российского Су-24 обвинили командующего ВВС Турции
Командующий военно-воздушными силами (ВВС) Турции Абидин Юнал якобы виновен в инциденте с российским самолетом Су-24, который был сбит в 2015 году в небе близ границы Сирии и Турции. Об этом на основании данных судебного допроса штаб-полковника Али Дурмуша сообщает портал Nordic Monitor. По словам...
22 мая 2021
В Турции освободили предполагаемого убийцу российского пилота Пешкова
Турецкий гражданин Альпарслан Челик, взявший на себя ответственность за убийство российского пилота Олега Пешкова в 2015 году, освобождён из тюрьмы. Об этом сообщил 11 февраля адвокат Мурат Устюндаг, защищавший интересы Челика. Суд турецкого города Измира в 2017 году приговорил Челика к пяти годам...
11 февраля 2021
В Сирии открыли памятник погибшему российскому лётчику Роману Филипову
Памятник российскому лётчику Роману Филипову, погибшему в бою с террористами в сирийской провинции Идлиб, открыли 4 февраля на авиабазе Хмеймим (Сирия). Церемония прошла в присутствии представителей прессы. Выступивший на открытии памятника командующий группировкой войск Вооруженных сил РФ в Сирии...
4 февраля 2021
СКР просит заочно арестовать обвиняемых в гибели пилота Су-25 в Сирии
Российский Следственный комитет просит заочно арестовать четверых боевиков исламистской организации, обвиняемых в гибели в 2018 году в Сирии военного лётчика, пилота Су-25 Романа Филипова. Об этом сообщила 3 декабря пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Софинская. В суд, пояснила она...
3 декабря 2020
СКР заочно предъявил обвинение террористам, сбившим Су-25 над Сирией
Четверым боевикам исламистской организации предъявлены обвинения в причастности к гибели в 2018 году в Сирии военного лётчика, Героя России Романа Филипова. Об этом сообщила 18 ноября официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Главное управление по расследованию...
18 ноября 2020
В Воронеж доставят землю с места гибели лётчика Романа Филипова
Землю из Сирии, с места гибели Героя России Романа Филипова, планируется доставить в Воронеж. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона по итогам встречи губернатора Воронежской области Александра Гусева с депутатом Государственной думы РФ Евгением Ревенко («Единая Россия»)...
25 марта 2020
В Сирии нашли место последнего боя Героя России Романа Филипова
Место гибели российского лётчика Романа Филипова, чей самолёт был сбит боевиками в феврале 2018 года, обнаружено на территории сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщил шеф бюро ВГТРК на Ближнем Востоке и в Северной Африке Евгений Поддубный в эфире «Россия 24». «Место гибели гвардии майора...
19 марта 2020
«Золотые парашюты» в небе над Воронежем: 2018 год в столице Черноземья
2018 год для Воронежской области во многом оказался годом перемен и больших проектов, многие из которых, правда, в жизнь пока не воплотились. Самые запоминающиеся моменты политической, экономической и общественной жизни Воронежской области — в обзоре ИА REGNUM. Выборы поневоле В новый 2018 год...
31 декабря 2018
Российско-израильская военная оттепель в холодные мидовские дни
Гости из Израиля рассказали российским военным о ходе операции «Северный щит» на израильско-ливанской границе. Как известно, террористическое движение «Хезболла» сумело прорыть не менее трех тоннелей, проникавших на территорию Израиля так, что шиитские боевики вместе с иранским спецназом могли бы...
12 декабря 2018
В Сирии оценили вероятность успешных атак Израиля после поставок С-300
В результате поставок Россией комплексов С-300 в Сирию вероятность успешных атак Израиля снизилась до минимума, заявил глава политического управления армии САР Хасан Ахмад Хасан в интервью РИА Новости. «Я не могу сказать, что в итоге не будет такой вероятности, однако сведена к минимуму вероятность...
8 ноября 2018
Сибиряки создали памятник лётчику Роману Филипову, погибшему в Сирии
В Иркутской области увековечили память Героя России Романа Филипова, погибшего в результате неравного боя с террористами в Сирии. Об установлении памятника лётчику в городской роще Черемхово известила городская мэрия, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Как пояснил мэр Черемхово Вадим Семёнов, с...
15 октября 2018
Опять двадцать пять, Сирия
Устанавливается демилитаризованная зона на линии соприкосновения (шириной 15−20 километров), откуда собираются вывести вначале тяжелое вооружение, а затем попытаются осуществить полную демилитаризацию. Путин принимал Эрдогана в Сочи, и они так договорились. При этом вроде учитывались и интересы...
19 сентября 2018
Улица имени героя: в Воронеже увековечат память о летчике Филипове
Бюст военному летчику, Герою России, майору Роману Филипову будет установлен в Воронеже. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации Воронежа по итогам заседания комиссии по культурному наследию, состоявшегося 26 апреля. Роман Филипов погиб 3 февраля в Сирии. Самолет, на...
26 апреля 2018
Самолёт имени Героя: Урал, 14 марта
В Челябинской области очередное развитие получил скандал вокруг местного интерната, воспитанники которого жаловались на сексуальное насилие. А на Ямале один из самолётов местной авиакомпании назвали именем погибшего в Сирии лётчика, Героя России Романа Филипова. О главном и обсуждаемом — в...
15 марта 2018
Именем погибшего в Сирии лётчика Филипова назвали самолёт
Один из самолётов авиационно-транспортной компании «Ямал» будет носить имя лётчика Романа Филипова, погибшего в Сирии при выполнении боевого задания. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора Ямала. По сведениям авиакомпании, имя Филипова получит самолёт «Сухой Суперджет»...
14 марта 2018
Калининградские депутаты проголосовали за улицу имени Романа Филипова
В Калининграде увековечена память Героя России Романа Филипова, погибшего в бою с террористами в Сирии. Как передает корреспондент ИА REGNUM, сегодня, 7 марта, депутаты горсовета Калининграда единогласно поддержали губернаторскую инициативу о присвоении улицы имени Филипова. Имя Героя России будет...
7 марта 2018
Смерть современного героя: Воронеж в феврале
Февраль для Воронежа оказался богатым на события — были громкие отставки и назначения, проект метрополитена получил более конкретные очертания, а депутаты назначили конкурс по выбору мэра. Но главным и трагическим событием стала гибель в Сирии военного летчика, уроженца Воронежа Романа Филипова...
1 марта 2018
Письмо семье погибшего лётчика: Сербия восхищается храбростью Филипова
Народ Сербии восхищается мужественным поступком майора ВКС Романа Филипова, погибшего в Сирии от рук боевиков. Об этом президент страны Александр Вучич заявил на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым после переговоров на правительственной вилле «Мир». Читайте...
22 февраля 2018
СКР возбудил дело об убийстве в Сирии пилота Су-25 Романа Филипова
Расследование гибели пилота штурмовика Су-25 Романа Филипова, самолёт которого был сбит боевиками в Сирии, продолжится. Теперь в рамках уголовного дела, которое возбудил Следственный комитет России. Читайте также: Воронежской школе присвоят имя героически погибшего Романа Филипова Основанием для...
21 февраля 2018
Как ответят Россия и Иран на прокси-агрессию США и Израиля в Сирии
США и Израиль взяли курс на нагнетание напряженности в Сирии, причем уже параллельно — вокруг присутствия в этой стране не только Ирана, но и России. Многолетние мантры Израиля о том, что он не причастен к сирийской трагедии, рухнули в одночасье. Израиль в очередной раз продемонстрировал, что...
14 февраля 2018