США и Израиль взяли курс на нагнетание напряженности в Сирии, причем уже параллельно — вокруг присутствия в этой стране не только Ирана, но и России. Многолетние мантры Израиля о том, что он не причастен к сирийской трагедии, рухнули в одночасье. Израиль в очередной раз продемонстрировал, что именно израильтяне и есть первоисточник сирийской трагедии. И создается, по крайней мере, впечатление, что именно Израиль «руководит» теми же Америкой и Турцией, когда речь касается Сирии.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Как рухнули и утверждения американцев о том, что они якобы борются с террористами, а не пытаются разрушить Сирию как государство.

defense.gov Американские солдаты в Сирии

Мировое сообщество уже поняло, что, сколько бы храбро ни воевали сами сирийцы, в одиночку они вряд ли бы справились с международным конгломератом террористических организаций, к созданию которых в разные годы приложили руку спецслужбы США и Израиля, а также таких стран, как Турция, Саудовская Аравия, Катар и ряд стран — членов Евросоюза. Мешали и мешают превратить Сирию в рассадник международной напряженности именно Россия и Иран, которые на Ближнем Востоке решают задачу — отодвинуть и держать на приличном расстоянии от своих границ этих прокси-воинов на службе у своих геополитических врагов. На наш взгляд, уже трудно не видеть, что США и Израиль — именно враги России и Ирана, как бы и когда бы первые лица этих государств ни называли бы друг друга «партнерами». США и Израиль по-прежнему привержены программе крупных стратегических катаклизмов в целях переформатирования региона в «Глобальный Ближний Восток», что предусматривает уничтожение, кстати, не только Сирии или Ирака, но и, пусть и частично, самих России и Ирана.

События после поражения Су-25 из состава российских ВКС и убийства летчика Романа Филипова показали, что мир имеет дело с весьма эшелонированной и, не исключено, давно запланированной операцией спецслужб уже не только США, но и Израиля. Посмотрим на цепочку событий в развитии. «Кто-то» сбивает штурмовик Су-25, «кто-то» убивает российского пилота Филипова. Все происходит в турецкой части «зоны деэскалации» в провинции Идлиб. Следуют две карательные акции возмездия — воздушная, при участии российских ВКС, и наземная, когда силы спецопераций, причем явно смешанного состава, а не только сирийцы и русские, буквально вырезают протурецкие группировки в местах поражения и падения Су-25. Во всяком случае, в интернете полно кадров сопоставления — вот турок (или туркоман) от души радуется и смеется, глумясь над телом погибшего Филипова. А вот он — в кузове пикапа мертвый, в чрезвычайно изуродованном состоянии.

Mil.ru Су-25

После этого следует американская акция против проправительственных группировок Сирии. Ряд украинских сайтов и неоднозначная личность Стрелков-Гиркин (известный по сдаче Славянска, Донецкая Народная Республика) начинают раздувать пропагандистскую шумиху о том, что авиация США якобы уничтожила «200 российских военных из частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» и т. д., и т .п. Как справедливо замечали участники соцсетей, проживающие именно в США, при гибели одного лишь летчика Филипова тема не сходила со страниц СМИ не только США, но и всего Запада. А тут — молчание… Стало понятно, что разыгрывается очередная пиар-война. Можно добавить — в том месте «на реке Евфрат», где отбомбились американцы, нешиитов и несирийской армии давно нет. Косвенное подтверждение тому находится в сообщениях иранских СМИ, к тому же не самых авторитетных, мельком сообщивших о гибели неких 20 офицеров — военных советников во время американского авианалета.

Как правило, Иран сообщает только о своих потерях и о потерях шиитских добровольцев. Это не означает, что в Сирии «нет и не может быть» представителей какой-нибудь российской ЧВК, или даже — добровольцев из РФ. И это не означает, что такие лица не гибнут в Сирии. Но вопрос в том, что все уж как-то «гладко» выкладывалось в одну линию. Следует также иметь в виду, что там, где есть иранские военные советники, вряд ли сосредотачивается больше 2−3, пусть 10 военных советников из России. И вряд ли при таком значительном командном составе из Ирана кто-то из россиян согласился бы действовать под командованием иранцев. Разумеется, можно припомнить и сообщения американской телекомпании CBS со ссылкой на неназванного представителя Пентагона.

Mil.ru На багги с пулеметом

А вот после этого — уже прямое участие Израиля в войне, на стороне террористов, два или даже три авиаудара Израиля по предместьям Дамаска, по неким «командным пунктам Ирана» и местам дислокации сирийской армии. И в этот раз — уже второй по счету случай — по израильтянам был открыт ответный огонь. Сирийцы утверждают, что стреляли их ПВО и сбили несколько израильских самолетов. Израиль был вынужден признать невосполнимую потерю одного самолета F-16 — сгоревшие обломки авиасредства также заполонили весь интернет. Мы не знаем, сколько в итоге Израиль потерял самолетов и кто, в принципе, их сбивал — сирийцы или все-таки российские военнослужащие, у которых и специалистов побольше, и средства ПВО посовременней. Но обращает на себя внимание то, что США безоговорочно встали на сторону Израиля и намекнули, что России «надо убраться из Сирии». А вот Иран и ливанская «Хезболлах» дали свою трактовку: «Сбитый F-16 Израиля знаменует изменение статус-кво в регионе и старт новой стратегической фазы». Причем секретарь Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана Али Шамхани 11 февраля конкретизировал: «Уже закончились эпохи безнаказанных ударов. Единственный способ противодействовать действиям США и сионистского режима и их сторонников — продолжить стратегию сопротивления. Сионистский режим должен быть готов к последствиям своих агрессий в Сирии».

srael Defense Forces Самолеты F-16 ВВС Израиля

Вкратце о том, что же имело место и почему Иран и шииты придают большое значение именно нынешним контрударам сил ПВО по израильской авиации. Израильтяне утверждают, что якобы «их воздушное пространство» — уже нонсенс, потому что, если верить израильским же источникам, инцидент был над Голанскими высотами, а, по любым международным нормам, это еще территория и воздушное пространство Сирии, а не Израиля — нарушил некий иранский БПЛА. И, мол, в ответ были нанесены удары по Сирии и «иранским объектам» и т. д. Мол, в «ответ на иранскую агрессию» полностью или частично разрушены в результате авиаударов «четыре иранских позиции и восемь сирийских (правительственных военных — прим.) объектов», включая «главный командный бункер» сирийских военных. И именно 11 февраля министр разведки Израиля Исраэль Кац назвал нанесенные днем ранее удары ВВС страны по объектам правительственных войск на территории Сирии «ясным сигналом» Ирану. Последний, таким образом, предупрежден о том, что израильская сторона никогда не смирится с иранским военным присутствием «у своего порога» и будет решительно пресекать любые дальнейшие провокации, отметил министр Кац. «Они знают, куда мы ударили, и это потребует у них времени, чтобы понять, оценить и спросить себя о том, как Израиль узнал об этих целях, — заявил глава израильского разведывательного ведомства. — Это скрытые объекты, но у нас службы разведки и возможности узнать все, что происходит там, и вчера мы доказали это».

Но из реакций Тегерана и партии «Хезболлах» можно понять, что господин Кац как минимум преувеличивает, хотя наши подозрения не снимают с повестки дня вопрос о потерях, понесенных в результате израильских авиаударов сирийскими военными и, не исключено, иранцами и шиитскими добровольцами. В тот же день выше уже упоминавшийся Шамхани отверг утверждения Тель-Авива, подчеркнув, что в Сирии у Ирана «консультативное, а не военное присутствие». А вот 12 февраля Иран «бомбардировал» израильтян своими заявлениями. Вначале официальный представитель МИД Ирана Бахрам Кассеми заявил: «Претензии относительно полета иранского БПЛА … слишком смешны, чтобы их можно было воспринимать всерьез, поскольку Исламская Республика Иран имеет консультативное присутствие в Сирии по просьбе законного и конституционного правительства страны. Правительство и армия Сирии, как независимой страны, имеют законное право защищать территориальную целостность и противодействовать любой иностранной агрессии». Второй замкомандующего Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами также отклонил претензии Израиля, заявив, что «израильтяне — лгут». Он подчеркнул, что Иран не имеет военного присутствия в Сирии и что сирийская армия способна адекватно защищать сирийскую территорию, а «Иран может создать ад для сионистского режима Израиля и его опекунов из США, так как все американские военные базы в регионе находятся в пределах иранских ударов».

Enno Lenze Отряд Пешмерга в Сирии

Действительно, все в «сказках» израильтян об иранском БПЛА над Голанами звучит как отговорка, как попытка скрыть то, что у Израиля была задача хоть как-то «удивить» Иран к 39-й годовщине Исламской революции. Даже возникает вопрос — а министр разведки Кац вообще хоть помнит, что его коллега по израильскому правительству, министр обороны Авигдор Либерман 28 ноября 2017 г. заявил израильскому же ресурсу Ynet: «Это правда, что есть ряд иранских экспертов и советников, но на сирийской земле нет иранской военной силы». Очень кратко о том, что предшествовало признанию Либермана. За несколько недель до его заявления Би-би-си заявляла, что якобы Иран строит постоянную военную базу в Сирии, ссылаясь на источник западной разведки. Еще ранее, в сентябре 2017 г. Израиль обратился к России и США с просьбой не допустить иранского присутствия или присутствия какого-либо шиитского ополчения, действующего под влиянием Ирана, на юге Сирии вблизи израильской границы в любом соглашении о прекращении огня. Израиль представил свое требование во время переговоров, которые предшествовали соглашению о прекращении огня в июле, но Москва в итоге все это отклонила. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров напомнил, что «присутствие Ирана в Сирии является законным». Но и после этого израильский премьер Биньямин Нетаньяху упорствовал. В итоге получилось, что ноябрьское заявление Либермана опровергало Нетаньяху и фактически уличало израильского премьера во лжи. Сейчас же получается, что министр разведки Кац опровергает своего министра обороны, хотя вряд ли глава военного ведомства Либерман меньше осведомлен, кто и где стоит в Сирии, чем главный разведчик Израиля.

А что США и их намеки России? Шум вокруг того, что 7 февраля «американцы уничтожили русских!», начал стихать. Более того, распространяемое арабскими и украинскими источниками видео с «трупами ЧВК Вагнера» на самом деле съемка уничтоженных армией САР в провинции Идлиб (граница с Хамой) боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает телеграм-канал «Майор и генерал» (по некоторым данным, созданный ветеранами российских спецподразделений), прилагающий снимок оригинала видео с уничтоженными боевиками. В условиях боевых действий, близких к происходящим в Сирии, российские войска обычно действуют десантно-штурмовыми ротами числом не более 60—75 человек. В практике ЧВК не принято использовать крупные подразделения. Боевики существующих в мире ЧВК на местности, как правило, действуют небольшими штурмовыми группами, способными за краткое время перебазироваться с одного места на другое. Знающих армию и характер реальных боевых действий блогеров удивило и другое. Согласно тиражируемым в интернете данным, ЧВК «Вагнера» якобы создано ветеранами ГРУ Генштаба Вооруженных сил РФ и оттуда же якобы и курируется. По мнению блогеров, крайне маловероятно, чтобы вероятные «кураторы» могли бросить «вагнеровцев» в бой на открытой местности без авиаразведки, артподготовки и прикрытия со стороны ВВС и ПВО. 8 февраля наделавшую скандал тему погибших в Сирии наемников обсуждали на брифинге в минобороны США. «У нас нет информации о каких-либо потерях среди российских военных, — заявила пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт. — И я не намерена обсуждать фейки и спекуляции. Мы постоянно на связи с российскими военными. Представители коалиции перед началом атаки предупредили представителей российской стороны о присутствии «Сирийских демократических сил» (SDF). Для этого использовалась линия по предотвращению конфликтных ситуаций. Регулярный контакт с российской стороной поддерживался до, во время и после атаки. Российская сторона заверила, что не будет вступать в бой с силами коалиции».

Mil.ru В маске

В итоге США решили «попросить» Россию из Сирии. 12 февраля поступили сведения из отчета генерального инспектората Пентагона, в котором говорится об «опасных маневрах» российских самолетов вблизи американских, из-за чего «нарастал риск непреднамеренных перестрелок». «Российское военное присутствие в Сирии продолжило осложнять проведение операций против ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Российские самолеты, как и прежде, совершали опасные маневры вблизи американских», — говорится в отчете. Также в Пентагоне заявили, что российское руководство «не раз с убежденностью заявляло о том, что война против ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), по сути, завершена, а потому США и их союзники должны покинуть» Сирию. «В этой связи не исключено, что в предстоящем году на силы коалиции будет оказываться повышенное давление по дипломатическим и военным каналам с целью добиться их ухода из Сирии», — заявили в американском оборонном ведомстве. И, как вывод: «Военное присутствие России в Сирии усложняет борьбу против ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)». Критиковать за это заявление вояк из США, многократно замеченных в акциях по спасению и эвакуации боевиков, причем не только из ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но и из других террористических группировок — оставим это дело военным и дипломатам. Для себя же отметим — нагнетали обстановку в промежутке от 1 до 11 февраля именно США и Израиль. И впечатление таково, что цель нынешних прокси-спецопераций, чередовавшихся с прямыми военными операциями и авиаударами, — добиться вывода россиян и иранцев из Сирии. Причем с разделением труда: США устрашают и проверяют нервную систему России, а Израиль — Ирана.

Министерство обороны Российской Федерации Работа сапёров Международного противоминного центра Министерства обороны России в Алеппо (Сирия)

Но ведь есть и контрреакции, причем не только из Ирана. МИД РФ в своем официальном заявлении по сути обвинил Израиль в дестабилизации ситуации и, призвав Израиль и Сирию к сдержанности, заключил: «Необходимо безоговорочное уважение суверенитета и территориальной целостности Сирии, других стран региона. Абсолютно недопустимым является создание угроз для жизни и безопасности российских военнослужащих, находящихся в САР по приглашению ее законного правительства для оказания содействия в борьбе с террористами». Израиль не скрывает своего неудовлетворения в связи с заявлением Москвы. Но так ведь за что боролись — на то и напоролись. 12 февраля шииты Ирака в лице командующего военизированной группировкой «Асаиб Ахль аль-Хакк» («Лига праведников» из «Сил народной мобилизации» — «Аль-Хашд аш-Шааби») Каиса Хазали предупредили о возможных ударах по американским войскам в Ираке, если последние не покинут страну после разгрома ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), передал общеарабский телеканал Al Arabiya.

Все идет так болезненно, потому что свои удары и США, и Израиль явно приурочили к 39-й годовщине Исламской революции в Иране (11 февраля). Полезно помнить, что Иран не забывает о мести, и месть Ирана, в историческом разрезе, порой длится века. Интересное совпадение — именно 11 февраля курды на севере Сирии сбили турецкий военный вертолет… В конце концов, «отвечать» Израилю и США можно и по Турции. А вот как решит ответить Россия — большой вопрос. Не зря же и шумиху вокруг «сотен убитых русских» прокси-воины с Украины и «стрелковы-гиркины» подняли именно сейчас — когда в РФ развертывается предвыборная кампания. В социальной сети «ВКонтакте» есть русскоязычное сообщество «Охотники на ИГИЛ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). «Чем ближе выборы, тем страшнее «подробности», — откликнулись члены этого сообщества на «шум вокруг Вагнера». Но это — внутренний аспект «шумихи вокруг Вагнера». А ответ нужен в самой Сирии. И каким будет ответ России, если он вообще будет — пока не поддается прогнозированию.