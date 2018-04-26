Воронеж, 26 апреля, 2018, 15:23 — ИА Регнум. Бюст военному летчику, Герою России, майору Роману Филипову будет установлен в Воронеже. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации Воронежа по итогам заседания комиссии по культурному наследию, состоявшегося 26 апреля.

Марина Каширская ИА REGNUM В Воронеже установят бюст герою России Роману Филипову

Роман Филипов погиб 3 февраля в Сирии. Самолет, на котором он совершал облет зоны деэскалации в провинции Идлиб, был сбит боевиками. Летчик смог катапультироваться, но героически погиб в бою с террористами. 6 февраля указом президента РФ Владимира Путина Роману Филипову было присвоено звание Героя Российской Федерации, посмертно.

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Смерть современного героя: Воронеж в феврале

Будущий герой провел детство, закончил школу в Воронеже, где до сих пор живут его родные. И именно в Воронеже 8 февраля состоялись похороны Романа Филипова.

Фоторепортаж Марины Каширской: Как уходят Герои. В Воронеже простились с летчиком Романом Филиповым

В феврале же общеобразовательная школа №85, которую закончил Роман Филипов, получила имя героя. На здании школы открыта мемориальная доска.

Теперь в Воронеже решено установить и бюст Романа Филипова — он появится в сквере «Мемориальный», по адресу Московский проспект, 31в, уже в июне этого года.

«В будущем эту территорию можно развивать — организовать здесь, например, Аллею Героев современности», — отметил член комиссии по культурному наследию Иван Чухнов.

Кроме того, в Воронеже именем Романа Филипова назовут и одну из новых улиц, в Центральном районе города. Это решение было также принято на заседании комиссии по культурному наследию.

Ранее, как сообщало ИА REGNUM, решение назвать улицу именем Романа Филипова приняли калининградские депутаты. Улица имени воронежца может появиться и в Новосибирске.