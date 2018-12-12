Российские и израильские военные провели сегодня переговоры, увенчавшиеся взаимопониманием по основному блоку вопросов. Израильскую делегацию возглавлял генерал-майор Аарон Халива — начальник оперативного управления ЦАХАЛа. Российскую сторону на переговорах представляла группа офицеров во главе с заместителем начальника главного оперативного управления генерального штаба ВС РФ, генералом-майором Василием Трушиным.

Иван Шилов ИА REGNUM С-300

Гости из Израиля рассказали российским военным о ходе операции «Северный щит» на израильско-ливанской границе. Как известно, террористическое движение «Хезболла» сумело прорыть не менее трех тоннелей, проникавших на территорию Израиля так, что шиитские боевики вместе с иранским спецназом могли бы отрезать на несколько часов приграничный город Метулу и угнать в качестве заложников сотни его жителей. Россия выразила еще в самом начале операции понимание, выразив одновременно надежду на сдержанность Израиля в его действиях.

Надо заметить, что ликвидация тоннелей происходит на данном этапе исключительно на территории Израиля, без пересечения границы с Ливаном. С точки зрения международного закона подобные тоннели могли бы быть вполне достаточной причиной для объявления войны. Однако стратегия Нетаньяху на данном этапе — максимальная сдержанность на всех фронтах.

Жесткие санкции против Ирана только начали действовать. Можно предположить, что через год Тегерану будет затруднительно финансировать «Хамас» в Газе и строительство тоннелей «Хезболлой» в Ливане. Израильский премьер видит достижение основных стратегических целей по отношению к Ирану первоочередной задачей. Кроме того, в самой Сирии воинский контингент сократился за последние семь лет с 350 тысяч до 25 тысяч. И это без участия Израиля. Нетаньяху полагает, что в данный момент время и ход событий играют в пользу Иерусалима. Поэтому стоит проявить осторожность. В России сказали бы: «Чтобы не сглазить».

Кризис в отношениях Израиля с Россией не улажен по сей день после сбития сирийскими ПВО российского самолета два с половиной месяца назад. Сегодня на переговорах в Москве эта тема не обсуждалась почти, однако круги вокруг нее присутствовали в полной мере. Выяснилось, что Москва не намеревается передавать доставленную в Сирию систему С-300 местным военным. Она будет находиться под полным контролем российских ВКС. А если так, то у Израиля нет никаких оснований для недовольства. Стоит напомнить, что в Сирии находится под полным российским управлением система С-400. Ее присутствие никак не мешало израильтянам осуществлять свои рейды.

Однако политический кризис не улажен по сей день. Посол России в Израиле Викторов высказался особо четко в пользу «Хамаса». На прошлой неделе Россия дважды проголосовала за «Хамас» и против Израиля в ООН. Это все не помешало конструктивной беседе президента Путина с премьером Нетаньяху на прошлой неделе. Там же договорились об укреплении военного сотрудничества. И несколько дней спустя израильская делегация прибывает в Москву.

Скажем прямо: высокие отношения… С одной стороны, голосование России в ООН против резолюции, осуждавшей обстрел «Хамасом» мирных южных городов и селений Израиля. С другой стороны, военное сотрудничество на высоком уровне. Таких близких доверительных отношений на сегодняшний день у России нет не только ни с одной из стран ЕС, но даже далеко не со всеми бывшими странами СССР.

Политический раздрай между Россией и Израилем будет, видимо, сохраняться до потепления в отношениях между Москвой и Вашингтоном. А вот военное сотрудничество будет только расширяться. В Министерстве обороны России относятся вполне позитивно к израильским операциям в Сирии и в Ираке против ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и других радикалов. Удары по иранским объектам или по гнездам импортированных шиитских боевиков также не тревожат Москву, если соблюдаются все договоренности по предосторожности по отношению к российским ВКС.

В Израиле охарактеризовали переговоры в Москве как удачные, а в столице России никто не возразил. И это уже дает основания для оптимизма.