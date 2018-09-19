Устанавливается демилитаризованная зона на линии соприкосновения (шириной 15−20 километров), откуда собираются вывести вначале тяжелое вооружение, а затем попытаются осуществить полную демилитаризацию.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Путин принимал Эрдогана в Сочи, и они так договорились.

При этом вроде учитывались и интересы Ирана. Скрепя сердце, я полагаю, Иран согласился, надеясь на то, что ситуация разрешится вопреки договорённостям, не в интересах Турции, которая вырвала, в буквальном смысле слова, у российского президента согласие на мирное решение проблемы Идлиба.

Российский президент буквально выдавил из себя: «Военная операция против Идлиба, экспедиция в Идлиб, отменяется».

Но стоит взглянуть на карту, чтобы понять малую вероятность успешности в осуществлении проекта. Провинция Идлиб по контуру напоминает остров Мадагаскар. Только Идлиб не омывает океан, но граница идёт по живому мясу сирийской государственности.

TUBS Провинция Идлиб на карте Сирии

Только на севере небольшим своим остриём Идлиб граничит с Турцией.

Там корень и суть проблемы.

Отвлечёмся на короткую обзорную ретроспективу.

Несколько лет подряд, отбивая один за другим важные сирийские города, такие как Алеппо, Ракка или иракский Мосул, сирийско-российско-иранская коалиция (плюс Турция) и вторая коалиция во главе с США, чтобы не морочиться с самыми упёртыми джихадистами ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и подобными ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) организованными военными мини-армиями, вывозили их с их согласия в Идлиб.

Потому Идлиб набит под завязку вооружёнными радикалами плюс ещё и членами их семей (ковры, утварь, мебель, оружие, одеяла).

Уже эвакуированных, куда их дальше девать?

Эрдоган призывает по сути оставить в Идлибе в более или менее нетронутом виде джихадистскую пиратскую республику. Членских билетов, насколько я знаю, боевики при себе не имеют, идентифицировать их принадлежность пока что удаётся только с их слов. Посему кто там кем скажется, так и будет.

Иван Шилов ИА REGNUM Боевики в Сирии

Такое соседство будет тревожить Сирию, и как тревожить! Границы «острова» Идлиб будут постоянно кровавыми границами.

Эрдоган, правда, договорился, что самые злыдни, боевики «Джебхат-ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будут выведены из провинции Идлиб.

Куда? Вероятнее всего, в Турцию. Как там дальше собирается поступить с этими «ангелами ада» Эрдоган, нам неведомо. Уничтожит их или подарит им авиабилеты в те страны, откуда они изначально прибыли в Сирию? Или вольёт их в турецкую армию?

Все остальные боевики — те которые, не лДжебхат-ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и не ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), смогут по договорённости Путина с Эрдоганом остаться в Идлибе. Опять же членских билетов у них нет, кем захотят, теми и скажутся.

Что они там станут делать? Выращивать бананы, ананасы и барашков пасти? Возможно, но скорее продолжат делать то, что умеют, чему научились, — воевать. Платила до сих пор им Турция и что, будет продолжать им платить и поставлять им вооружение и боеприпасы?

Andrew Butko Осиное гнездо

Мы знаем, что Турция снабжает протурецкие военные подразделения сирийской оппозиции. Их-то Турция и хочет оставить в Идлибе, чтоб они плодились и размножались, и в итоге (надеясь, что Башар Асад привыкнет) Эрдоган хочет прикарманить провинцию Идлиб.

Я думаю, и Иран, и Россия давно раскусили планы Эрдогана и позволили себе временно согласиться с ним, зная наперёд, что демилитаризации не получится. Найдутся горячие арабские парни, которые станут обстреливать Латакию и Хмеймим и сорвут к чёртовой матери все договорённости.

Мы ведь всё это уже видели, и не раз. Вспомним.

Минские соглашения разве держатся в Донбассе? Нет, уже три года собирают свою кровавую жатву Минские соглашения в Донбассе.

Человечество забыло уже, но напомню, с 1994 года существуют другие, тоже минские соглашения по Карабаху, и там временная линия соприкосновения стала постоянной.

Разделены Кипр и Корея.

Эрдоган хочет кусок Сирии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Амбиции Эрдогана

Россия его принимает, по-моему, уже слишком долго и приветливо. Мы, разумеется, чуть-чуть манипулируем им, Турцией, зато он вовсю манипулирует нами.

Но подарить ему Идлиб, это уж слишком.

Пора послать его куда подальше. И вспомнить, что его охранник убил нашего посла.