Опять двадцать пять, Сирия
Устанавливается демилитаризованная зона на линии соприкосновения (шириной 15−20 километров), откуда собираются вывести вначале тяжелое вооружение, а затем попытаются осуществить полную демилитаризацию.
Путин принимал Эрдогана в Сочи, и они так договорились.
При этом вроде учитывались и интересы Ирана. Скрепя сердце, я полагаю, Иран согласился, надеясь на то, что ситуация разрешится вопреки договорённостям, не в интересах Турции, которая вырвала, в буквальном смысле слова, у российского президента согласие на мирное решение проблемы Идлиба.
Российский президент буквально выдавил из себя: «Военная операция против Идлиба, экспедиция в Идлиб, отменяется».
Но стоит взглянуть на карту, чтобы понять малую вероятность успешности в осуществлении проекта. Провинция Идлиб по контуру напоминает остров Мадагаскар. Только Идлиб не омывает океан, но граница идёт по живому мясу сирийской государственности.
Только на севере небольшим своим остриём Идлиб граничит с Турцией.
Там корень и суть проблемы.
Отвлечёмся на короткую обзорную ретроспективу.
Несколько лет подряд, отбивая один за другим важные сирийские города, такие как Алеппо, Ракка или иракский Мосул, сирийско-российско-иранская коалиция (плюс Турция) и вторая коалиция во главе с США, чтобы не морочиться с самыми упёртыми джихадистами ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и подобными ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) организованными военными мини-армиями, вывозили их с их согласия в Идлиб.
Потому Идлиб набит под завязку вооружёнными радикалами плюс ещё и членами их семей (ковры, утварь, мебель, оружие, одеяла).
Уже эвакуированных, куда их дальше девать?
Эрдоган призывает по сути оставить в Идлибе в более или менее нетронутом виде джихадистскую пиратскую республику. Членских билетов, насколько я знаю, боевики при себе не имеют, идентифицировать их принадлежность пока что удаётся только с их слов. Посему кто там кем скажется, так и будет.
Такое соседство будет тревожить Сирию, и как тревожить! Границы «острова» Идлиб будут постоянно кровавыми границами.
Эрдоган, правда, договорился, что самые злыдни, боевики «Джебхат-ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будут выведены из провинции Идлиб.
Куда? Вероятнее всего, в Турцию. Как там дальше собирается поступить с этими «ангелами ада» Эрдоган, нам неведомо. Уничтожит их или подарит им авиабилеты в те страны, откуда они изначально прибыли в Сирию? Или вольёт их в турецкую армию?
Все остальные боевики — те которые, не лДжебхат-ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и не ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), смогут по договорённости Путина с Эрдоганом остаться в Идлибе. Опять же членских билетов у них нет, кем захотят, теми и скажутся.
Что они там станут делать? Выращивать бананы, ананасы и барашков пасти? Возможно, но скорее продолжат делать то, что умеют, чему научились, — воевать. Платила до сих пор им Турция и что, будет продолжать им платить и поставлять им вооружение и боеприпасы?
Мы знаем, что Турция снабжает протурецкие военные подразделения сирийской оппозиции. Их-то Турция и хочет оставить в Идлибе, чтоб они плодились и размножались, и в итоге (надеясь, что Башар Асад привыкнет) Эрдоган хочет прикарманить провинцию Идлиб.
Я думаю, и Иран, и Россия давно раскусили планы Эрдогана и позволили себе временно согласиться с ним, зная наперёд, что демилитаризации не получится. Найдутся горячие арабские парни, которые станут обстреливать Латакию и Хмеймим и сорвут к чёртовой матери все договорённости.
Мы ведь всё это уже видели, и не раз. Вспомним.
Минские соглашения разве держатся в Донбассе? Нет, уже три года собирают свою кровавую жатву Минские соглашения в Донбассе.
Человечество забыло уже, но напомню, с 1994 года существуют другие, тоже минские соглашения по Карабаху, и там временная линия соприкосновения стала постоянной.
Разделены Кипр и Корея.
Эрдоган хочет кусок Сирии.
Россия его принимает, по-моему, уже слишком долго и приветливо. Мы, разумеется, чуть-чуть манипулируем им, Турцией, зато он вовсю манипулирует нами.
Но подарить ему Идлиб, это уж слишком.
Пора послать его куда подальше. И вспомнить, что его охранник убил нашего посла.