Москва, 22 февраля, 2018, 08:00 — ИА Регнум. Народ Сербии восхищается мужественным поступком майора ВКС Романа Филипова, погибшего в Сирии от рук боевиков. Об этом президент страны Александр Вучич заявил на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым после переговоров на правительственной вилле «Мир».

Mil.ru Су-25

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Руководитель страны также сказал, что передал с Лавровым письмо семье русского лётчика Филипова.

«Я закончил письмо, говоря о храбрости, которая поразила сербский народ и граждан Сербии. Закончил так, как говорилось во времена величайших сербских героев: «О героях не плачут, после них остается то, что они совершили», — цитирует РИА «Новости» слова Вучича.

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Как сообщало ИА REGNUM, майор ВКС России Роман Филипов погиб 3 февраля 2018 года в Сирии. Штурмовик Су-25, на котором он совершал облёт зоны деэскалации в провинции Идлиб, был сбит боевиками из переносного зенитно-ракетного комплекса. Лётчик успел катапультироваться, а на земле принял неравный бой с террористами. Будучи окружен боевиками, он подорвал себя гранатой. Ему посмертно было присвоено звание Героя России. Похоронен Роман Филипов на Аллее героев на историко-мемориальном кладбище в Коминтерновском районе.

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Добавим, что подвигом Филипова искренне восхищались в России, так и за рубежом. 13 февраля в знак уважения калининградские полицейские, выступившие в Варшаве на IX международном футбольном турнире, во время матча одели футболки с портретом летчика-героя Романа Филипова. В зале перед первой игрой россиян была объявлена минута молчания.