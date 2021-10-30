Исчезновение аргентинской субмарины «Сан-Хуан»
Экс-президента Аргентины Макри снова вызывали в суд
Постановление о том, что бывший президент Аргентины Маурисио Макри должен явиться в суд для дачи показаний 3 ноября, вынес судья Мартин Бава. Об этом 29 октября сообщило издание La Nacion. Речь идет о процессе по делу о незаконной слежке, в котором экс-глава государства проходит в качестве...
30 октября 2021
Экс-президенту Аргентины Макри запретили покидать страну
Суд Аргентины вынес решение о том, что бывший президент страны Маурисио Макри не может покидать пределы государства, пишет 1 октября La Nacion. Через шесть дней, 7 октября, он должен явиться в суд, чтобы участвовать в процессе. Его обвиняют в санкционировании незаконной слежки за родственниками...
1 октября 2021
«Определенно, был взрыв»: ВМС Аргентины о гибели подлодки «Сан-Хуан»
Подводная лодка Военно-морских сил Аргентины «Сан-Хуан» погибли из-за взрыва, сообщил командующий ВМС страны контр-адмирал Давид Бурден. «Определенно, был взрыв», — заявил Бурден в эфире телеканала TN. По его словам, подлодка вышла в море в хорошем состоянии, однако через клапан в аккумуляторные...
15 марта 2019
В Аргентине рассказали о причине гибели подводной лодки «Сан-Хуан»
Причиной гибели аргентинской подводной лодки «Сан-Хуан» был взрыв на её борту, заявил 14 марта командующий ВМС Аргентины контр-адмирал Давид Бурден в эфире телеканала TN. По его утверждению, перед своим последним выходом в море субмарина была в хорошем техническом состоянии, а компетентность её...
14 марта 2019
Евросоюз угрожает России очередными санкциями: Радио REGNUM
Евросоюз может ввести очередные санкции против России; США против представителя России во главе Интерпола; Пункт пропуска на границе Украины с Белоруссией заблокирован; В России пособие по безработице вырастет вдвое; Причины гибели подлодки ВМС Аргентины установят по фотоснимкам. Следующий выпуск...
20 ноября 2018
Эксперты перечислили этапы гибели подлодки «Сан-Хуан»
Возможный сценарий гибели аргентинской подводной лодки «Сан-Хуан» воссоздан специалистами. Об этом 20 ноября сообщает портал La Nacion. За день до того, как с субмариной пропала связь, на борту мог произойти первый пожар. Он возник после попадания воды в батареи через устройство для забора воздуха...
20 ноября 2018
Причины гибели подлодки «Сан-Хуан» установят по фотографиям
Эксперты могут установить причину гибели подводной лодки Военно-морских сил Аргентины «Сан-Хуан» по фотографиям без поднятия субмарины на поверхность, заявила судья Оливия Марта Яньес, которая ведет соответствующее дело, пишет Continental. «У снимков очень высокое качество, с их помощью разработают...
20 ноября 2018
Найденная аргентинская подлодка «Сан-Хуан» разрушена сильным взрывом
Исчезнувшая год назад аргентинская подводная лодка «Сан-Хуан» погибла от сильного взрыва, сообщает 19 ноября пресс-служба ВМС Аргентины в своем микроблоге. В частности, опубликованы фотографии лежащей на глубине 900 метров подводной лодки, обнаруженной американскими глубоководным аппаратом. Корпус...
19 ноября 2018
Подъем подлодки «Сан-Хуан» назвали «безрассудством»
Трата $4 млрд на операцию по подъему обнаруженной подводной лодки «Сан-Хуан» — безрассудство, полагает министр обороны Аргентины Оскар Агуад. Об этом сообщает La Nacion. По данным издания, глава минобороны Аргентины подчеркнул: если затраты на подъем корабля действительно составят $4 млрд —...
19 ноября 2018
Опубликованы фото затонувшей подлодки «Сан-Хуан»
В сети опубликованы первые фотографии подводной лодки «Сан-Хуан», найденной спустя год после исчезновения 15 ноября 2017 года. Фото были размещены в официальном Twitter Военно-морских сил (ВМС) Аргентины. На снимках хорошо видно лежащий отдельно от корпуса субмарины гребной винт, а также часть...
19 ноября 2018
В Аргентине после обнаружения «Сан-Хуана» объявлен трехдневный траур
Президент Аргентины Маурисио Макри объявил трехдневный траур по жертвам гибели подводной лодки «Сан-Хуан» в Атлантическом океане. Об этом говорится в заявлении главы латиноамериканского государства. Траур по погибшим морякам объявлен после того, как через год поисков удалось установить...
18 ноября 2018
В Аргентине объявят национальный траур по экипажу «Сан-Хуан»
Национальный траур по погибшим морякам подводной лодки «Сан-Хуан» объявят власти Аргентины. Об этом заявил аргентинский министр обороны Оскар Агуад. В связи с тем, что судьба субмарины теперь известна, по всей стране приспустят государственные флаги, пояснил министр. Трагедия в Атлантическом океане...
18 ноября 2018
ВМС Аргентины не смогут поднять «Сан-Хуан» со дна океана
Военно-морские силы Аргентины не в состоянии поднять на поверхность затонувшую подводную лодку «Сан-Хуан». Об этом заявил аргентинский министр обороны Оскар Агуад. Флот латиноамериканской страны не располагает техникой, способной поднять с океанского дна объект с такими характеристиками. Так, у...
18 ноября 2018
На корпусе подлодки «Сан Хуан» нашли следы взрыва
На обнаруженной в Атлантическом океане подводной лодке «Сан Хуан» Военно-морских сил (ВМС) Аргентины обнаружены следы сильной деформации. Об этом, как передает La Nacion, сообщил командующий базы ВМС Аргентины в Мар-дель-Плата Габриэль Аттис. По его словам, на борту подлодки, вероятно, прогремел...
17 ноября 2018
Аргентинскую подлодку «Сан-Хуан» нашли на дне спустя год после исчезновения
Военно-морские силы Аргентины объявили об обнаружении подводной лодки «Сан-Хуан», которая пропала в ноябре 2017 года. Соответствующее сообщение было опубликовано накануне в официальном аккаунте в Twitter ВМС Аргентины. Напомним, что подводная лодка «Сан-Хуан» перестала выходить на связь в ноябре...
17 ноября 2018
Поиски пропавшей аргентинской подлодки San Juan продлили на 120 дней
Контракт по поску пропавшей аргентинской подлодки San Juan между ВМС Аргентины и американской компанией Ocean Infinity будет продлён на 120 дней, начиная со времени истечения предыдущего контракта. Об этом сообщает 4 ноября газета La Nacion. Контракт на поиски субмарины, заключённый ранее...
4 ноября 2018
В зоне поиска подлодки «Сан-Хуан» обнаружили два крупных объекта
Два крупных объекта найдены в районе поисков аргентинской субмарины «Сан-Хуан» экспедицией Ocean Infinity. Об этом говорится в сообщении ВМС Аргентины. Американская компания проинформировала аргентинских военных об обнаружении 20-го по счету объекта в зоне поисков. Ранее был найден еще один объект...
23 октября 2018
Аргентина заявила о «важном сигнале» при поиске затонувшей подлодки
В районе поиска пропавшей аргентинской дизель-электрической подводной лодки (ДЭПЛ) «Сан-Хуан» был обнаружен некий «важный сигнал», заявил министр обороны страны Оскар Агуад, сообщает телеканал G1 Globo. По его словам, американская компания Ocean Infinity, ведущая поиск сумбарины в августе...
22 сентября 2018
В ходе поисков подлодки «Сан-Хуан» найден 55-метровый объект
Специалистам американской компании Ocean Infinity удалось найти в зоне поиска исчезнувшей в 2017 году аргентинской подводной лодки «Сан-Хуан» объект длиной 55 метров. Об этом пишет 12 сентября интернет-издание Clarin. Отмечается, что сообщение о находке поступило спустя три дня после того, как...
13 сентября 2018
Пять подводных аппаратов ищут субмарину «Сан-Хуан» в Атлантике
В поисках исчезнувшей в 2017 году субмарины ВМС Аргентины «Сан-Хуан» задействованы пять автономных подводных аппаратов. О начале поисковой операции в Атлантическом океане сообщила американская компания Ocean Infinity. Работы ведутся в 300 морских милях от города Комодоро-Ривадавия. Подводными...
11 сентября 2018