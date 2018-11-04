Буэнос-Айрес, 4 ноября, 2018, 13:52 — ИА Регнум. Контракт по поску пропавшей аргентинской подлодки San Juan между ВМС Аргентины и американской компанией Ocean Infinity будет продлён на 120 дней, начиная со времени истечения предыдущего контракта. Об этом сообщает 4 ноября газета La Nacion.

Photolib.noaa.gov Поиск субмарины с помощью эхолота (фрагмент обложки методического пособия)

Контракт на поиски субмарины, заключённый ранее, заканчивается в конце декабря. Во время действия нового контракта специалисты будут заниматся, в основном, анализом данных, полученных при исследованиях морского дна в местах предполагаемого нахождения субмарины.

Изначально мест, где, предположительно, может находиться подлодка, было три, сейчас их количество больше 12.

Стоит отметить, что компания Ocean Infinity, как сообщили аргентинские власти, возьмёт плату за свои услуги лишь в случае обнаружения субмарины.

Напомним, что подводная лодка San Juan перестала выходить на связь 15 ноября 2017 года. На борту субмарины находились 44 человека, в том числе первая в Аргентине женщина-подводник Элиана Мария Кравчик.

В ходе поисков пропавшей субмарины на прошлой неделе были обнаружены два крупных объекта, которые были отнесены к категории «высокая степень вероятности совпадения». Ранее было обнаружено и исследовано уже 18 таких объектов, но большинство из них оказаись обломками скал.