Буэнос-Айрес, 17 ноября, 2018, 07:55 — ИА Регнум. Военно-морские силы Аргентины объявили об обнаружении подводной лодки «Сан-Хуан», которая пропала в ноябре 2017 года. Соответствующее сообщение было опубликовано накануне в официальном аккаунте в Twitter ВМС Аргентины.

(сс) Martin Otero Подводная лодка «Сан-Хуан»

Напомним, что подводная лодка «Сан-Хуан» перестала выходить на связь в ноябре 2017 года, когда она совершала переход из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. Во время последнего сеанса связи экипаж сообщил об аварии, после чего связи больше не было.

Подлодку долгое время безрезультатно искали силами аргентинского флота, а также корабли других государств. Затем поисками занялась американская компания Ocean Infinity, которая специализируется на различных технологиях проведения подводных работ.

В одном из районов поисков специалисты Ocean Infinity обнаружили крупноразмерный предмет длиной порядка 60 метров. Туда было отправлено судно Seabed Constructor, которое с помощью управляемого подводного аппарата должно было обследовать объект.

В итоге на глубине 800 метров была обнаружена пропавшая подводная лодка «Сан-Хуан».