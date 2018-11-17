Буэнос-Айрес, 18 ноября, 2018, 01:06 — ИА Регнум. Военно-морские силы Аргентины не в состоянии поднять на поверхность затонувшую подводную лодку «Сан-Хуан». Об этом заявил аргентинский министр обороны Оскар Агуад.

Juan Kulichevsky Подлодка Сан-Хуан

Флот латиноамериканской страны не располагает техникой, способной поднять с океанского дна объект с такими характеристиками. Так, у Аргентины нет телеуправляемых подводных аппаратов, которые были задействованы в поисковой операции.

Агуад подчеркнул, что военные должны получить всю имеющуюся на данный момент информацию от компании Ocean Infinity. Именно этой частной организации удалось найти субмарину через год после исчезновения.

Как сообщало ИА REGNUM, связь с субмариной «Сан-Хуан» ВМС Аргентины была потеряна 15 ноября 2017 года. На борту находились 44 человека. Лишь 16 ноября 2018 года подводная лодка была найдена на дне Атлантического океана в районе полуострова Вальдес на глубине 907 м.

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