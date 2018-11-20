Евросоюз угрожает России очередными санкциями: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 20 ноября, 2018, 11:00 — ИА Регнум.
- Евросоюз может ввести очередные санкции против России;
- США против представителя России во главе Интерпола;
- Пункт пропуска на границе Украины с Белоруссией заблокирован;
- В России пособие по безработице вырастет вдвое;
- Причины гибели подлодки ВМС Аргентины установят по фотоснимкам.
Следующий выпуск слушайте в 14:00 (время московское).
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