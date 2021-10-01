Буэнос-Айрес, 1 октября, 2021, 19:27 — ИА Регнум. Суд Аргентины вынес решение о том, что бывший президент страны Маурисио Макри не может покидать пределы государства, пишет 1 октября La Nacion.

Diariolareforma.com.ar Маурисио Макри

Через шесть дней, 7 октября, он должен явиться в суд, чтобы участвовать в процессе. Его обвиняют в санкционировании незаконной слежки за родственниками членов экипажа пропавшей в 2017 году подводной лодки «Сан Хуан».

Эту слежку вело аргентинское Федеральное разведывательное агентство в период 2017—2018 гг. В настоящее время Макри проживает в США.

Напомним, «Сан-Хуан» с 44 членами экипажа на борту пропала 15 ноября 2017 г. Погибших нашли через год на глубине 907 м.