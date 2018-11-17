Буэнос-Айрес, 17 ноября, 2018, 20:28 — ИА Регнум. На обнаруженной в Атлантическом океане подводной лодке «Сан Хуан» Военно-морских сил (ВМС) Аргентины обнаружены следы сильной деформации. Об этом, как передает La Nacion, сообщил командующий базы ВМС Аргентины в Мар-дель-Плата Габриэль Аттис.

Martin Otero Подлодка «Сан Хуан»

По его словам, на борту подлодки, вероятно, прогремел мощный взрыв, который и стал причиной гибели экипажа.

Как ранее передавало ИА REGNUM, аргентинская подводная лодка «Сан Хуан» пропала 15 ноября 2017 года при переходе с базы в городе Ушуайя в Мар-дель-Плата. На борту находились 44 человека. Об обнаружении подводной лодки «Сан-Хуан» стало известно 16 ноября 2018 г.

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