Пожар на складе боеприпасов под Винницей
МГБ ЛНР: Пожары в Сватово и Балаклее спровоцировало Минобороны Украины
Пожары в Сватово и Балаклее могли быть санкционированы министерством обороны Украины, заявил агент министерства государственной безопасности (МГБ) Луганской Народной Республики (ЛНР) Иван Хижняк, три года проработавший офицером ВСУ под прикрытием, сообщает 19 января «Луганский информационный центр»...
19 января 2018
В Винницкой области очистили 10-километровую зону вокруг арсенала
Взрывоопасную зону в радиусе 10 км вокруг арсенала в Калиновке закончили обследовать спасательные службы, сообщает 24 ноября пресс-служба государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Согласно сообщению, в Винницкой области возле склада, где произошло возгорание, закончены работы по...
24 ноября 2017
Военный прокурор Украины: «Охрана военных арсеналов никчемная»
Военные склады на Украине не охраняются должным образом, заявил заместитель генерального прокурора Украины, главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, передает 29 октября телеканал ZIK. «Охрана военных арсеналов никчемная», — сказал Матиос, комментируя взрывы в арсенале в Калиновке. Читайте...
30 октября 2017
Около 3 тыс. боеприпасов разминировали в Калиновке на Украине
2,887 тыс. боеприпасов изъяли в Калиновке после пожара на военном складе, сообщает 21 октября пресс-служба государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Согласно сообщению, пиротехники ГСЧС обследуют местность в радиусе 2 км вокруг склада с боеприпасами на наличие взрывчатых...
21 октября 2017
Самолетам разрешили летать над Винницей
Воздушное пространство открыли над Винницей после пожара на складе боеприпасов, сообщает 10 октября пресс-служба государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Согласно сообщению, ранее закрытая 50-километровая воздушная зона над населенным пунктом вновь стала доступна для полетов...
10 октября 2017
В Калиновке начали расчищать 5-километровую зону вокруг арсенала
К очищению 5-километровой зоны от взрывоопасных предметов вокруг склада в Калиновке приступили спасатели, сообщает 9 октября пресс-служба государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Согласно сообщению, во время работ спасатели обследовали 20,645 тыс. га территории арсенала, за...
9 октября 2017
На военном складе под Винницей обнаружено более 1 тыс. боеприпасов
На территории военного склада в районе Калиновки Винницкой области обнаружено более тысячи боеприпасов, сообщает 5 октября пресс-служба министерства чрезвычайных ситуация Украины. «В ходе проведения работ по гуманитарному разминированию обнаружено, изъято и передано 1102 взрывоопасных предмета», —...
5 октября 2017
На складе в Калиновке очистили 100% административных территорий
Административные территории вокруг склада в Калиновке полностью очищены от взрывоопасных предметов, сообщает 4 октября пресс-служба Генштаба ВСУ на странице в соцсети Facebook. Согласно сообщению, за время работ на административных территориях было изъято 3,61 тыс. взрывоопасных предмета. Общая...
5 октября 2017
Все-таки «крайний»? Муженко признал ответственность за взрывы в Калиновке
Начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко в интервью телеканалу ZIK заявил, что считает себя ответственным за взрывы боеприпасов на складе в Калиновке, однако не хотел бы, чтобы вся вина была возложена на него и его подчиненных. По его словам, склад в Калиновке — объект Вооруженных...
3 октября 2017
Генпрокурор Украины: Взрывы на складах вызваны диверсией и халатностью
Взрыва на военном складе в районе Калиновки под Винницей случились в результате диверсии, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко 3 октября, пишет «Украинская правда». «Я стою и дальше на том, что мы имеем дело с диверсией, которая стала возможной из-за служебной халатности должностных лиц...
3 октября 2017
Взрывы на арсенале под Винницей прекратились
На военных складах в Винницкой области больше не наблюдается разрывов боеприпасов. Об этом 3 сентября сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям. «По состоянию на 8:30 (совпадает с мск) 3 октября открытых очагов горения и взрывов боеприпасов на территории склада не...
3 октября 2017
СМИ оценили ущерб от пожара на военных складах в Винницкой области
Количество взорвавшихся на военных складах в Винницкой области Украины снарядов превысило расход в Донбассе. Об этом сообщает украинский телеканал ТСН. По данным телеканала, в результате пожара в Калиновке было уничтожено порядка 32 тысяч тонн снарядов, стоимость которых составляет около $800 млн...
2 октября 2017
Под Винницей взорвалось больше боеприпасов, чем за три года войны
В течение нескольких дней из-за ЧП на складах под Винницей было уничтожено больше боеприпасов, чем за три года войны в Донбассе, сообщила 1 октября украинская ТСН. «32 тыс. тонн снарядов, $800 млн — столько вылетело в воздух. И это — лишь предварительные официальные цифры потерь от пожара на...
2 октября 2017
Генпрокурор Украины: Склады под Винницей взорвали «русские диверсанты»
Генеральный прокурор Украины, бывший уголовник Юрий Луценко уверен, что причиной взрыва на складах боеприпасов под Винницей стала «диверсия» России. Об этом Луценко заявил в эфире телеканала «Интер» накануне, 29 сентября. «Мы склонны считать, что все последние взрывы являются частью военных...
30 сентября 2017
Пушков: обвинения Луценко в адрес РФ – попытка оправдать хаос на Украине
Прозвучавшие из уст украинского генерального прокурора Юрия Луценко обвинения в адрес России, которая якобы причастна к пожару на складах под Винницей, являются попыткой оправдать состояние развала в стране, сообщил член Совфеда Алексей Пушков в Twitter. «Вновь запуская уже опровергнутую версию о...
30 сентября 2017
Генпрокурор Украины убежден в вине России во взрыве арсенала под Винницей
Пожар и взрывы боеприпасов арсенала в Винницкой области являются результатом вмешательства России, заявил 29 сентября журналистам генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Несмотря на полное отсутствие доказательств причастности к пожарам на украинских арсеналах не только «российских», но и вообще...
29 сентября 2017
Ради НАТО на Украине будут бороться с халатностью и охранять склады
Сегодня, 29 сентября, в Калиновке Винницкой области Украины прошло заседание штаба по ликвидации последствий пожара на военных складах. В его работе приняли участие местные власти, силовики и премьер-министр Украины Владимир Гройсман, который накануне совершил облет места происшествия и...
29 сентября 2017
Склады всё горят, а в США всё думают о поставках вооружения на Украину
Соединенные Штаты Америки всё ещё рассматривают возможность поставок Украине летального вооружения. В то же время пожар на складах боеприпасов в Калиновке Винницкой области обсуждается в Госдепартаменте США. «Решение США относительно предоставления оружия будет приниматься, исходя из целей США в...
29 сентября 2017
Все склады боеприпасов на Украине обеспечат системами раннего обнаружения
Все арсеналы на Украине оснастят системами раннего обнаружения, заявил начальник вооружения ВСУ генерал-майор Николай Шевцов, сообщает 28 сентября пресс-служба министерства обороны Украины. По его словам, первая вышка, на которую будет установлена система раннего обнаружения, будет поставлена в...
29 сентября 2017
ВСУ: Взрывы боеприпасов под Винницей продлятся еще несколько суток
Взрывы боеприпасов на сгоревшем украинском складе в Винницкой области могут происходить ещё несколько суток, сообщает 28 сентября украинский телеканал ТСН со ссылкой на заявление начальника вооружения ВСУ Николая Шевцова. Телеканал ТСН цитирует слова Николая Шевцова, заявившего, что эти взрывы уже...
28 сентября 2017