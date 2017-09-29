Москва, 30 сентября, 2017, 04:06 — ИА Регнум. Прозвучавшие из уст украинского генерального прокурора Юрия Луценко обвинения в адрес России, которая якобы причастна к пожару на складах под Винницей, являются попыткой оправдать состояние развала в стране, сообщил член Совфеда Алексей Пушков в Twitter.

Dmitry Rozhkov Алексей Пушков

«Вновь запуская уже опровергнутую версию о причастности России к взрывам, Луценко пытается оправдать развал и хаос на Украине, — написал он. — Дали задание».

Напомним, пожар на складе боеприпасов в Калиновке (Винницкая область, Украина) произошел вечером 26 сентября. Крупнейший склад боеприпасов ВСУ оказался охвачен огнем так, что в тушении пожара участвовали больше тысячи человек.

Сразу же после ЧП украинские власти в качестве одной из версий случившегося назвали намеренный поджог. Украинский президент Петр Порошенко поручил спецслужбам искать виновных, которые «должны понести наказание».

28 сентября главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что предположение о диверсии не состоятельно: диверсионных групп на территории Винницкой области установлено не было, никаких данных о них у прокуратуры нет.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 сентября Луценко заявил, что в пожаре виновата Россия. Он бездоказательно сослался на существование неких признаков диверсии:

«Мы склонны считать, что все последние взрывы являются частью военных действий РФ. Мы видим определенные признаки диверсии».