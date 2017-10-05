Калиновка, Украина, 5 октября, 2017, 08:10 — ИА Регнум. Административные территории вокруг склада в Калиновке полностью очищены от взрывоопасных предметов, сообщает 4 октября пресс-служба Генштаба ВСУ на странице в соцсети Facebook.

Скриншот страницы bwbx.i Пожар на военных складах в Винницкой области

Согласно сообщению, за время работ на административных территориях было изъято 3,61 тыс. взрывоопасных предмета. Общая площадь очищенных админтерриторий составила 67,6 га, в работе приняли участие 246 человек в составе четырех отрядов и 49 групп разминирования.

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Всего на территории арсенала на данный момент работают 998 солдат ВСУ, в течение 4 октября военнослужащие вывезли со склада в другие арсеналы 95 единиц боеприпасов для реактивных систем залпового огня (РСЗО) и более 18 тонн других боеприпасов.

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Напомним, взрыв на складе в Калиновке произошел 26 сентября под Винницей. Пожар охватил 10% территории склада, из близлежащих населенных пунктов были эвакуированы порядка 30 тыс. человек. По предварительной версии следствия, возгорание произошло либо из-за халатности военных, либо из-за диверсии.