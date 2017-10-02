Винница, Украина, 2 октября, 2017, 08:51 — ИА Регнум. Количество взорвавшихся на военных складах в Винницкой области Украины снарядов превысило расход в Донбассе. Об этом сообщает украинский телеканал ТСН.

Скриншот страницы bwbx.i Пожар

По данным телеканала, в результате пожара в Калиновке было уничтожено порядка 32 тысяч тонн снарядов, стоимость которых составляет около $800 млн.

«Чтобы оценить объем потерь, стоит знать еще одну цифру — 24 тыс. тонн, — передает вещатель. — Это — то количество боеприпасов, которое использовала украинская армия за три года «АТО».

Телеканал отмечает, что на военных складах в Винницкой области на хранении было всего около 200 тыс. тонн снарядов и ракет. Значительная часть боеприпасов была в плохом состоянии. Склад охраняли лишь 63 человека, большую часть из которых составляли пенсионеры.

«За сухими цифрами потерь от Калиновского апокалипсиса местного масштаба скрывается еще целый ряд потерь, — передает телеканал. — Украина потеряла в имидже, потеряла на международной арене».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 сентября на военных складах в Калиновке Винницкой области начались взрывы. В результате ЧП пострадали 2 человека. Местным властям пришлось эвакуировать более 30 тыс. человек из населённых пунктов, расположенных вблизи от военного склада.

Больше всего от разрывов снарядов пострадали село Павловка и город Калиновка, где взрывной волной выбивало окна.

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