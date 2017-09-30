Киев, 30 сентября, 2017, 07:34 — ИА Регнум. Генеральный прокурор Украины, бывший уголовник Юрий Луценко уверен, что причиной взрыва на складах боеприпасов под Винницей стала «диверсия» России. Об этом Луценко заявил в эфире телеканала «Интер» накануне, 29 сентября.

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«Мы склонны считать, что все последние взрывы являются частью военных действий РФ. Мы видим определенные признаки диверсии», — заявил Луценко.

Кроме того, генпрокурор считает, что взрывы на военных складах в Балаклее (Харьковская область) в марте этого года тоже дел рук «российских диверсантов», использовавших беспилотник, который якобы сбросил термические бомбы.

Каких-либо вменяемых доказательств своим утверждениям Луценко не привел.

Напомним, взрывы на военных складах в Калиновке Винницкой области начались 26 сентября.

В результате инцидента пострадали два человека. Местным властям пришлось эвакуировать более 30 тысяч человек из населённых пунктов, расположенных вблизи от военного склада.

Больше всего от разрывов снарядов пострадали город Калиновка и село Павловка, где взрывной волной выбивало окна. На улицах этих населённых пунктов находили неразорвавшиеся боеприпасы.

Известно, что на складах под Винницей хранились ракеты к системам залпового огня «Смерч», «Ураган» и «Град». Пожар уничтожил около трети арсенала. Воздушное пространство в радиусе 50 километров от склада было закрыто.

Пресс-секретарь главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины Сергей Мисюра на полном серьёзе заявил, что склад якобы подорвали «российские диверсанты». Об этом он написал на своей странице в Facebook. Также он утверждает, что большая часть диверсантов была задержана, а те что ускользнули, с помощью беспилотника смогли подорвать склады.

«Основная масса была определена, их цели — и были задержаны. Основная масса, но не все. Поэтому одна группа и смогла доставить на беспилотнике взрывное устройство. Постовые доложили о звуке в небе, потом начались подрывы снарядов, которые стояли на улице. Это подтверждено — работал беспилотник, и это террористический акт», — написал Мисюра.

Однако позже, военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что ни о каких «российских диверсантах» речь не идёт.

«Есть момент, который бы я хотел отметить, — диверсионных групп, о которых говорит Facebook и другие, следствием с изучением материалов СБУ и других правоохранительных органов на территории области установлено не было, и данных о них нет», — заявил Матиос.

Военный прокурор также призвал установить реальные причины произошедшего на военном складе под Винницей и решить ряд проблем с охраной военных складов и плохой противопожарной безопасностью на подобных объектах.

Однако теперь, генеральный прокурор Луценко поддерживает версию Мисюры.