Винница, Украина, 2 октября, 2017, 07:49 — ИА Регнум. В течение нескольких дней из-за ЧП на складах под Винницей было уничтожено больше боеприпасов, чем за три года войны в Донбассе, сообщила 1 октября украинская ТСН.

Michael Deal Взрыв

«32 тыс. тонн снарядов, $800 млн — столько вылетело в воздух. И это — лишь предварительные официальные цифры потерь от пожара на военных складах в Калиновке Винницкой области», — говорится в сообщении.

По данным издания, понять реальный масштаб катастрофы можно с помощью сервиса «Google Земля». На спутниковых снимках, созданных до происшествия, видно, сколько и каких боеприпасов хранилось на складах — все они находились под открытым небом.

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Жителей Украины попытались успокоить заявлениями, что ничего опасного в катастрофе нет. Четыре раза на место приезжали комиссии и «разводили руками» ввиду того, что склады были очевидной целью для диверсии.

Издание приводит цифру потерь в результате взрывов.

«Стоит знать еще одну цифру — 24 тыс. тонн. Это то количество боеприпасов, которое использовала украинская армия за три года антитеррористической операции», — говорится в статье.

Но, кроме чисто практических, финансовых и военных потерь, Украина уронила собственный имидж в глазах международного сообщества и в глазах граждан.