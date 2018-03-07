Теракт в лондонском метро 15.09.2017
В Лондоне стартовал суд по делу о теракте в метро
В Лондоне стартовал суд над иракцем, обвиняемым в организации взрыва в метро в прошлом году, 7 марта передает агентство Associated Press. 18-летнего выходца из Ирака Ахмеда Хассана обвиняют в изготовлении самодельного взрывного устройства и покушении на убийство десятков человек. По версии...
7 марта 2018
Жители Лондона в панике выскакивали из вагона метро, когда услышали хлопок
Причиной хлопка и возгорания в одном из вагонов лондонской подземки стала неисправность зарядного устройства, сообщила 26 сентября полиция Лондона в официальном Twitter-аккаунте. Однако, прежде чем пассажиры метро сумели понять происходящее, они начали в панике выскакивать из вагона метро, тем...
26 сентября 2017
Комиссар Лондона: Полиция не справляется с террористической угрозой
Полиция Великобритании не может эффективно выполнять свои функции из-за острой террористической угрозы, сообщает 22 сентября The Independent. Данное заявление сделала глава лондонской полиции Крессида Дик, по ее словам последние четыре террористические акта, совершенные в 2017 году в столице...
22 сентября 2017
Полиция Лондона освободила ещё одного подозреваемого в теракте
Правоохранительные органы Великобритании освободили второго подозреваемого по делу о взрыве в метро Лондона, 21 сентября сообщает Associated Press. Читайте также: Полиция: Теракт в лондонском метро близок к раскрытию Сначала полиция освободила 21-летнего задержанного сирийского происхождения...
22 сентября 2017
Полиция Лондона освободила подозреваемого по делу о взрыве в метро
Британская полиция освободила 21-летнего мужчину, ранее задержанного по подозрению в причастности к взрыву в лондонском метро, 21 сентября сообщает Associated Press. Освобождённый из-под стражи уроженец Сирии был задержан возле ресторана быстрого питания в западном районе Лондона в прошлую субботу...
21 сентября 2017
Полиция: Теракт в лондонском метро близок к раскрытию
Лондонская полиция Великобритании заявила, что террористический акт в метро, совершенный 15 сентября, расследуется очень быстро, сообщает 21 сентября Press Association. «С пятницы, когда был совершен террористический акт, мы проделали значительную работу. Следствие идет очень быстро», — отметил...
21 сентября 2017
Полиция Лондона задержала шестого подозреваемого в теракте
На юге Лондона в ночь с 20 на 21 сентября был схвачен шестой подозреваемый в теракте в метро, передает Epoch Times. 17-летний парень был задержан в округе Торнтон Хит, в настоящее время он и еще пятеро мужчин находятся под стражей. По делу теракта полиция задержала уже шесть человек. 16 сентября...
21 сентября 2017
Полиция Великобритании задержала еще двух подозреваемых в теракте
Полиция Великобритании задержала еще двух подозреваемых в теракте в лондонском метро, сообщает 21 сентября Der Spiegel. Мужчины в возрасте 48 и 30 лет были задержаны полицейскими в городе Ньюпорт в Уэльсе. Сотрудники службы безопасности объявили, что расследование и поиск подозреваемых продолжатся...
21 сентября 2017
Полиция Великобритании арестовала третьего подозреваемого в теракте
Полиция Великобритании арестовала третьего подозреваемого в террористическом акте в лондонском поезде, осуществленном на прошлой неделе, сообщает 20 сентября Reuters. Один из подозреваемых был арестован в Уэльсе в городе Ньюпорт. Двое других были задержаны ранее и по-прежнему остаются под стражей...
20 сентября 2017
Задержан третий подозреваемый в организации теракта в метро Лондона
Полиция Великобритании задержала в Уэльсе третьего подозреваемого в организации террористического акта в лондонском метрополитене. Об этом сегодня, 20 сентября, сообщает пресс-служба Скотланд-Ярда. Сообщается, что задержанный — 25-летний молодой человек. Как передавало ИА REGNUM, на станции...
20 сентября 2017
National Interest: Почему Великобритания – идеальная цель для террористов
Соединенное Королевство является прекрасной целью для террористов, о чем и свидетельствуют произошедшие за последние шесть месяцев пять терактов. И если учесть выбранный властями страны курс, стоит ожидать, что теракты в Великобритании продолжатся, пишет Робин Симкокс в статье для The National...
19 сентября 2017
Задержанный по делу о теракте в метро Лондона оказался беженцем из Ирака
18-летний мужчина, задержанный по подозрению в подготовке теракта на станции метро Parsons Green в Лондоне, оказался беженцем из Ирака. Об этом сообщает газета The Telegraph. Издание отмечает, что молодой человек проживал в приемной семье в районе Санбери-он-Темз. Речь идет о подозреваемом...
18 сентября 2017
Уровень террористической угрозы снижен в Великобритании
На территории Великобритании снижен уровень террористической угрозы с наивысшего до серьезного. Об этом, как передает телерадиокомпания ВВС, сообщила министр внутренних дел страны Эмбер Радд на фоне продолжающегося расследования взрыва, прогремевшего 15 сентября на станции метро Parsons Green в...
17 сентября 2017
В Лондоне задержан второй подозреваемый в организации взрыва в метро
В Лондоне арестован еще один мужчина, подозреваемый в причастности к взрыву в метро на станции Parsons Green. Об этом сообщает телерадиокомпания ВВС со ссылкой на источник в полиции. Операция сотрудников правоохранительных органов прошла в субботу, 16 сентября, в районе Хаунслоу. «На западе Лондона...
17 сентября 2017
Британская полиция задержала одного из организаторов взрыва в метро Лондона
Британская полиция задержала 18-летнего подозреваемого в организации террористического акта в лондонском метрополитене. Об этом сегодня, 16 сентября, сообщает пресс-служба Скотланд-Ярда. Сообщается, что полиция графства Кент задержали подозреваемого в районе порта Дувр. По всей видимости он...
16 сентября 2017
После теракта в метро Лондона: Трамп и Мэй обсудили дальнейшие действия
Намерение продолжать американо-британское сотрудничество по противодействию международному терроризму выразил президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, сообщили в пресс-службе Белого дома. Уточняется, что телефонные переговоры прошли после...
16 сентября 2017
Уровень террористической угрозы в Великобритании повышен до максимального
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй приняла решение о повышении уровня террористической угрозы в стране с «серьёзного» до «критического», передаёт Sky News. Как отмечается, данный уровень террористической угрозы является в Великобритании наивысшим и означает, что новая террористическая атака...
15 сентября 2017
Премьер Великобритании решила не повышать уровень террористической угрозы
Уровень террористической угрозы в Великобритании пока не будет повышаться, несмотря на теракт в лондонском метро. Об этом заявила премьер-министр страны Тереза Мэй, передаёт телеканал Sky News. По её словам, уровень террористической угрозы остаётся «серьёзным». «Это означает, что угроза новой...
15 сентября 2017
Установлена личность предполагаемого исполнителя теракта в метро Лондона
Правоохранительные органы установили личность подозреваемого в совершении взрыва на станции метро в Лондоне. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на источник в силовых структурах. По информации телеканала, установить предполагаемого исполнителя теракта удалось при помощи камер видеонаблюдения...
15 сентября 2017
МИД РФ: обращений граждан РФ в посольство из-за теракта в Лондоне нет
На данный момент не зафиксировано ни одного обращения граждан РФ в посольство в Великобритании в связи с терактом в Лондоне. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 сентября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга. «На данный момент обращений...
15 сентября 2017