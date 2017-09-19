Лондон, 20 сентября, 2017, 00:05 — ИА Регнум. Полиция Великобритании задержала в Уэльсе третьего подозреваемого в организации террористического акта в лондонском метрополитене. Об этом сегодня, 20 сентября, сообщает пресс-служба Скотланд-Ярда.

Задержание

Сообщается, что задержанный — 25-летний молодой человек.

Как передавало ИА REGNUM, на станции «Парсонс Грин» в лондонском метро утром 15 сентября произошёл взрыв. Самодельное взрывное устройство сработало в одном из вагонов поезда.

Правоохранительные органы Великобритании квалифицировали произошедшее как террористический акт.

По последней информации, в результате взрыва пострадали 22 человека. Согласно данным посольства России, российских граждан среди пострадавших нет.

В ходе расследования теракта британская полиция уже задержала 18-летнего беженца из Ирана, который пытался покинуть Британские острова и скрыться на континенте, а также 21-летнего мужчину.

Кроме того, уже установлена личность непосредственного исполнителя теракта. Установить предполагаемого исполнителя теракта удалось при помощи камер видеонаблюдения. Каких-либо подробностей о личности подозреваемого пока не приводится.

В Скотланд-Ярде отметили, что самодельное взрывное устройство сработало не на полную мощность, благодаря чему жертв удалось избежать. Жизни всех пострадавших ничто не угрожает.