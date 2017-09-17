Лондон, 17 сентября, 2017, 19:19 — ИА Регнум. В Лондоне арестован еще один мужчина, подозреваемый в причастности к взрыву в метро на станции Parsons Green. Об этом сообщает телерадиокомпания ВВС со ссылкой на источник в полиции.

George Hodan Арест

Операция сотрудников правоохранительных органов прошла в субботу, 16 сентября, в районе Хаунслоу.

«На западе Лондона был арестован молодой человек 21 года, согласно разделу 41 Закона о терроризме», — говорится в сообщении полиции.

16 сентября пресс-служба Скотланд-Ярда сообщила, что британская полиция задержала 18-летнего подозреваемого в организации террористического акта в лондонском метрополитене.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 15 сентября на западе Лондона на станции метро Parsons Green прогремел взрыв. В результате инцидента пострадали 29 человек. К счастью, все ранения были легкими и жизни пострадавших ничто не угрожает.

Полиция считает, что самодельное взрывное устройство не сработало в полную силу.

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