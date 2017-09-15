Вашингтон, 16 сентября, 2017, 01:46 — ИА Регнум. Намерение продолжать американо-британское сотрудничество по противодействию международному терроризму выразил президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, сообщили в пресс-службе Белого дома.

Yottanesia Лондонское метро

Уточняется, что телефонные переговоры прошли после сообщения о теракте в метро британской столицы 15 сентября. Трамп позвонил британскому премьер-министру и выразил ей свои соболезнования по поводу случившегося.

Напомним, очередной теракт в Лондоне произошел вечером 15 сентября. На станции «Парсонс Грин» в одном из вагонов взорвалась изготовленная кустарным способом бомба.

Известно, что пострадали 22 человека. Британское руководство повысило уровень террористической угрозы до критического.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, ответственность за содеянное взяли на себя террористы группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).