Лондон, 16 сентября, 2017, 14:31 — ИА Регнум. Британская полиция задержала 18-летнего подозреваемого в организации террористического акта в лондонском метрополитене. Об этом сегодня, 16 сентября, сообщает пресс-служба Скотланд-Ярда.

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Сообщается, что полиция графства Кент задержали подозреваемого в районе порта Дувр. По всей видимости он собирался перебраться на континент.

«Детективы, расследующие теракт на Parsons Green (станция метро, где прогремел взрыв — ИА REGNUM ), совершили арест», — сказано в сообщении Скотланд-Ярда.

На данный момент, задержанный молодой человек находится в местном полицейском участке. Ожидается, что после первого допроса его перевезут в Лондон.

В интересах следствия британская полиция не стала разглашать подробную информацию о задержанном. Стражи порядка отметили, что подданные Её Величества должны оставаться бдительными.

Поиски непосредственного исполнителя теракта продолжаются. Полицияи тщательно изучает улики и просматривает записи с камер видеонаблюдения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, взрыв прогремел в лондонском метрополитене в утренний час пик на станции Parsons Green на западе Лондона. Ранения получили 29 человек. К счастью, все ранения были легкими и жизни пострадавших ничто не угрожает. Полиция считает, что самодельное взрывное устройство не сработало в полную силу.